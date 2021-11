Bombas Gens acogerá un taller de ilustración de carteles de cine basados en la obra de Berlanga

Que las nuevas generaciones "aprendan a través de la acción, la diversión, el diálogo y la creatividad plástica las claves de la mirada personal y la mediterraneidad del carácter de Berlanga es el principal objetivo" de este taller, que se impartirá los domingos de noviembre y que promueve el Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Turismo.

'El cartel berlanguiano, cuando un apellido se convierte en adjetivo', diseñado por Paco Sales & Isabelle Bonet de Atelier d'Arts, tendrá lugar los domingos 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2021, de 11.00 a 13.30 horas.

De forma gratuita, los jóvenes de 6 a 14 años que decidan participar entenderán "la comedia agridulce, superpoblada y disparatada que utilizaba el cineasta valenciano como vehículo para expresar su visión del mundo, en una época donde la expresión no era libre y lo harán a través de los carteles de cine, como presentación gráfica y resumida de la película", explica el centro cultural en un comunicado.

La mañana de trabajo comenzará con una breve charla con proyección de imágenes que servirá para situar a Berlanga en su tiempo. La trascendencia de una obra tan reconocible y apreciada que ha pasado a formar parte del lenguaje popular. Como picassiano, felliniano, berlanguiano. Se establecerá un diálogo participativo.

A continuación, explicarán la importancia del cartel y el deber de captar la esencia de una película en una imagen estática, mientras se recorre la sala analizando los carteles de la obra de Berlanga y se proyectan distintas versiones de los afiches.

De esta manera, los jóvenes tendrán la oportunidad de asimilar y poner en práctica el oficio de cartelista, usando dos códigos de comunicación, la imagen y el texto. Cada uno de los cuatro domingos de noviembre estará dedicado a una película del cineasta, que será resumida de una manera simple mientras se proyectan algunas escenas.

Serán siempre en blanco y negro: 'Calabuig', 'Los jueves milagro', 'Plácido' y 'Bienvenido Mr Marshall'. Con la técnica de collage y la línea y mancha de color de rotulador, y otras técnicas sencillas, compondrán sus versiones libres de la película del día, teniendo que integrar el título y nombre del director.

PREMIOS GOYA EN VALÈNCIA

El concejal de Turismo, Emiliano García, manifiesta que este taller servirá "para explicar a los niños quién fue Luis García Berlanga y se ha elegido este espacio porque este será el lugar que acogerá la gran exposición dedicada a Luis García Berlanga que organiza la Academia de Cine Español y el acto más importante de los que se celebrarán en la ciudad con motivo de la celebración de la gala de entrega de los 36 Premios Goya en València".

"Como ya he dicho en varias ocasiones, la Fundació Per Amor a l'Art se caracteriza por colaborar con otras instituciones, sean públicas o privadas. Así que esta es una muestra más de que hacemos lo que decimos y además lo hacemos encantados porque tener en nuestro edificio niños, es toda una alegría", apunta, por su parte, Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art-Bombas Gens.

Y añade: "Cuando Teresa Cebrián nos propuso este curso, no dudamos ni un segundo. Tenemos las instalaciones y sobre todo el ánimo de compartirlas que es lo más importante. Además, este taller nos va a permitir acercarnos a Berlanga, que es uno de los grandes acontecimientos culturales de este año".