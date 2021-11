Debate-Chivite apela a todos los grupos a que "aporten" y "tengan actitud constructiva" en las enmiendas presupuestarias

Chivite ha señalado, en su discurso en el Parlamento foral, que la semana pasada el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2022, con 5.273 millones de euros y un gasto no financiero de 4.767. "Más del 54% de inversión social y unos fondos europeos que van a contribuir a la recuperación", ha dicho.

Según ha continuado, "también una fiscalidad que, como herramienta viva que es, vamos a adecuar a la coyuntura actual, pensando en las clases medias y trabajadoras y en nuestra competitividad regional".

Chivite ha indicado que "este paso y los acuerdos a los que vamos llegando con los grupos parlamentarios nos acercan un poco más a la aprobación de una ley que es importante, más aún en un escenario postpandemia en el que la recuperación social y económica son la prioridad".

Ha incidido en que "en tres años hemos aumentado en 700 millones nuestra capacidad presupuestaria y eso marca claramente un camino". "El de un Gobierno que llega a acuerdos de progreso, de calado social. Y que entiende que la salida de esta pandemia ha de hacerse con recursos, no con recortes; con cohesión, no con desigualdad; con un crecimiento económico inclusivo, que llegue a todas las capas de la población, no generando más brechas", ha afirmado.

Sobre el Convenio Económico, la presidenta ha comentado que siguen "trabajando", "llevamos meses de diálogo y en esa tarea estamos y daremos cuenta al respecto conforme tengamos novedades".

Por otro lado, María Chivite ha señalado que "el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado puede suponer, y me remito a las declaraciones del consejero delegado del Grupo Volkswagen, establecer en España 'toda la cadena de valor añadido de los vehículos eléctricos', incluida la producción de vehículos, de sus componentes y la nueva fábrica de baterías, y por lo tanto la fabricación de vehículos eléctricos en España, tanto en la planta de Martorell como en la de Landaben". "Ahí, en el ámbito de nuestras competencias, estamos trabajando con ellos", ha dicho.

En cuanto al PERTE del sector agroalimentario, ha dicho que previsiblemente se apruebe a final de año. "Trabajamos con el CNTA en el proyecto Ebro Food Valley, también está en muy buena posición y que ha adquirido dimensión nacional", ha dicho, para exponer que "en estos momentos son ya 39 empresas las que están implicadas, de las que 19 son navarras".

En Ordenación del Territorio, la presidenta ha comentado que impulsan el proyecto de centro nacional de industrialización y robotización del sector de la construcción, que "tiene comprometidos 2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado".