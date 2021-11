La Policia deixa en llibertat amb càrrecs a la dona detinguda després de caure la seua parella d'un edifici

Segons han informat a Europa Press fonts de Prefectura, la dona, després de ser arrestada, va quedar ahir lliure acusada d'un delicte d'omissió del deure de socors.

Els fets van tindre lloc en la matinada del dimarts, quan un home va resultar ferit després de precipitar-se, per causes que s'estan investigant, des d'un immoble situat en el carrer Lladró i Malli de la capital.

La dona, parella de l'home -una ciutadana de 33 anys i nacionalitat cubana-, va ser detinguda per omissió del deure de socors per no alertar els serveis sanitaris del que havia ocorregut.