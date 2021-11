Sense mascaretes en Educació Física i tornen les AMPA

L'eliminació de la mascareta obligatòria en les classes d'Educació Física quan es realitzen a l'aire lliure; la flexibilització de la interactuació dels grups d'alumnes en l'esbarjo i l'accés als centres de les associacions de pares i mares de l'alumnat (AMPA) són les principals novetats de l'actualització del protocol de seguretat en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d'Educació va informar els equips directius de la relació actualitzada de les mesures del Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.

El document s'adapta a l'actual situació epidemiològica en l'àmbit de la Comunitat i al fet que «un alt percentatge del personal docent i no docent dels centres es trobe vacunat i que també compte amb la pauta completa de vacunació una gran part de l'alumnat major de 12 anys», la qual cosa «permet flexibilitzar la distància interpersonal a l'interior de l'aula en els centres» educatius.

«La flexibilització de les mesures en la comunitat ha de traslladar-se també als centres educatius per a facilitar la comprensió i adherència de l'alumnat i de tota la comunitat educativa», van argumentar en el comunicat que van pactar la Conselleria d'Educació amb la de Sanitat.

Entre les novetats que s'incorporen destaca que es permetrà durant el temps d'esbarjo la interacció a l'aire lliure entre alumnat de grups de convivència estable –els anomenats bambolla que s'han establit en les etapes d'Infantil i de Primària– d'edats similars. En el cas de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat i Formació Professional (FP), que no s'organitza en grups de convivència estable durant el temps d'esbarjo, es permetrà la interacció entre l'alumnat de diferents grups a l'aire lliure.

Per als ensenyaments de formació de persones adultes és aplicable el que es preveu per als ensenyaments de Secundària i de Formació Professional. Respecte a l'ús de la mascareta, no serà obligatori posar-se la mateixa durant el desenvolupament de les classes d'Educació Física sempre que aquestes es realitzen a l'aire lliure, qüestió que afecta en aquest cas tant a l'alumnat com al professorat.

Així mateix, es facilitarà a les associacions de pares i mares de l'alumnat dels centres l'accés als mateixos perquè puguen desenvolupar les activitats que els són pròpies, complint, això sí, sempre les mesures de prevenció i higiene.

Festejos en els col·legis

En el capítol d'actes i celebracions en centres educatius (amb motiu de dates com Halloween, Nadal, etc.) s'estableix que les entrades i eixides han de ser escalonades i es recomana que els actes es realitzen a l'aire lliure o, si no, amb bona ventilació.