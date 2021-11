Carmen Borrego estalla contra Terelu y Alejandra Rubio: "Duele que no se hayan alegrado de lo bueno que me ha pasado"

No es la primera vez y, presumiblemente, tampoco será la última. El enésimo encontronazo entre alguno de los miembros más estacados de la familia Campos acabó este miércoles con Carmen Borrego estallando contra su hermana, Terelu, y su sobrina, Alejandra Rubio.

La menor de las hermanas Campos no dudó ni un segundo en responder en Sálvame a las palabras de su hermana y su sobrina, realizadas días antes en Viva la vida. "Prefiero equivocarme a volver a tocar fondo, a perder la autoestima y a volver a una situación de la que me ha costado mucho salir. Que no se hayan alegrado de lo bueno que me ha pasado también duele", aseguró. Eso sí, insistió: "Yo no quiero que le pase nada malo a mi hermana".

"A mí se me ha recriminado que haga las paces con Kiko, pero yo no que Kiko Matamoros grabe ese abrazo...", indicó la tertuliana.

Para Carmen, Terelu exige algo que ella misma no cumple. "Jamás le he dicho a mi hermana con quién tiene que hablar. Que mi abrazo con Kiko Hernández está mal hecho, seguramente sí. Pero no se lo di con ninguna mala intención, fue cuando ya lo habíamos hablado todo".

"Le pediría a Alejandra que afloje. Para defender a su madre no hace falta que me ataque a mí"

En cuanto a Alejandra, que cuestionó el papel de Borrego como hermana y tía, esta respondió. "Si algo tengo claro es que soy buena hermana. He estado siempre y estaré. Y me considero buena tía. Le pediría a Alejandra que afloje. Para defender a su madre no hace falta que me ataque a mí. Deberíamos aflojar todos. Con este tema ya no puedo más. En parte, puede que tengan algo de razón, pero también creo que están siendo muy injustas conmigo. Cada noche me acuesto pensando: '¿qué he hecho yo?'", se lamentó Carmen.