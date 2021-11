Cecilia Gómez, la bailaora ex de Fran Rivera que se muestra muy cómplice con Joaquín Prat

Podrían ser una de las nuevas parejas del mundo del corazón patrio, aunque, de momento, y a falta de que alguno de ellos diga lo contrario, son solo amigos. La revista Lecturas destapa la buena sintonía de Joaquín Prat y Cecilia Gómez, que han sido cazados en una fotografías paseando por la noche madrileña en las que sus gestos de cariño dejan poco lugar a dudas.

Según la publicación, el presentador y la bailaora, que han roto hace poco con sus parejas, pasan cada vez más tiempo juntos. Incluso Joaquín ya está más que integrado en el círculo de amistades de Cecilia.

Según ESdiario, su entorno asegura que mantienen una bonita amistad y que todo apunta a que puedan llegar a algo más.

Joaquín y Cecilia se conocieron en 2018 en una gala benéfica. Desde entonces, y siempre según la información de Lecturas, no han perdido el contacto, forjando una amistad que ahora ha dado un paso más allá, como se demuestra en las imágenes.

Hace solo unas semanas, se anunciaba la ruptura del copresentador de El programa de Ana Rosa y Yolanda Bravo tras 12 años de relación y un hijo de 6 años en común.

Por su parte, Cecilia canceló en marzo su boda con el cirujano plástico Marco Vricella. "Sabéis que he tenido relaciones y rupturas, más o menos, públicas. Nunca he entrado en detalles, se hayan portado conmigo bien o no. Pero esta vez es distinto", anunciaba la bailarina, ex, entre otros, de Francisco Rive­ra, el empresario Emiliano Suárez y el gimnasta Jesús Carballo.

"Voy a ser lo más sutil posible y voy a hablar de lo que yo he sentido. No voy a acusarle de nada. Cada uno ya que interprete lo que quiera", avisó.