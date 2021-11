Lester y Patri se van juntos de 'La última tentación'... pero antes confiesan deslealtades mutuas

Este miércoles, Telecinco emitió la final de La última tentación. En ella, todas las parejas se reencontraron y tomaron una importante decisión: la de volver de República Dominicana continuando sus relaciones o individualmente. Lester Duque y Patri Pérez optaron por la primera opción, como era de esperar.

Sin embargo, no lo hicieron sin antes aclarar todo lo pertinente al supuesto tonteo de la joven con Cristian Jerez, exnovio de Melodie Peñalver. Días antes, la rumorología llevó a Lester a echar del programa a Jerez tras un tenso enfrentamiento por ello, apostando por su chica.

Sin embargo, y tal y como apuntó Sandra Barneda en la hoguera final, habían sido varias las personas que habían aportado testimonios sobre el interés de Patri en Jerez, como Manuel González, Jesús Sánchez, Pablo Moyá o Marta Peñate, unas voces que el canario prefirió ignorar.

Eso sí, la pareja confesó deslealtades mutuas al inicio de la relación. La primera fue Patri, que estuvo con otro chico cuando Lester tenía más interés por ella que viceversa. El canario explicó que él le había devuelto esa deslealtad multiplicada por cuatro para vengarse.

"A raíz de eso y de que él estuvo con otras chicas, lo dejamos un tiempo y nos dimos cuenta de que nos necesitábamos y queríamos estar juntos. Yo no sabía lo que sentía por Lester, no quería quererle y necesité pegarme el golpe, necesité fallarle para darme cuenta de que lo quería. Y desde entonces nunca le he faltado el respeto ni he tenido nada con nadie, porque yo le quiero", recordó Patri entre lágrimas.

Pero si en algo coincidieron ambos fue en declarar que, en La última tentación, se habían dado cuenta de que se querían mucho más de lo que pensaban, por lo que decidieron marcharse juntos para iniciar una nueva etapa en su noviazgo.