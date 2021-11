Sala Off estrena 'La Crítica', un thriller de Cornelles que reflecteix la violència que pateixen les dones trans

A més, com a proposta de programació familiar, durant els pròxims tres mesos, tornarà a cartell la creació d'Off Companyia 'El Viaje de Greta'. Després de la seua presentació al públic a l'inici de l'any, assistirem a la seua estrena oficial amb una "proposta millorada", sobre la base de la resposta dels espectadors, ha informat la Sala en un comunicat.

En la seua aposta per noves dramatúrgies, la Sala Off serà seu de l'estrena de 'La Crítica', una obra que es prepara des de fa diverses setmanes en les instal·lacions d'Off Arts Escèniques. La història conta la trobada d'una dona trans citada per l'assessor d'una Direcció general, que podria ser qualsevol Direcció general, d'una gran ciutat.

Una reunió on pareix que ella ha sigut convidada per a una entrevista laboral, però que en realitat, serveix com a detonant per a parlar de la corrupció i la submissió, i de com funciona "el sistema" per a silenciar tot allò que li puga resultar molest.

Amb Rafa Alarcón, Laura Useleti i protagonitzada per Candela Saus, (actriu trans valenciana de 21 anys), gran part del que s'explica prové d'un treball directe amb Candela i les seues experiències personals.

Com a proposta de programació familiar durant els pròxims tres mesos, torna a cartell la creació d'Off Companyia 'El Viaje de Greta'. Després de la seua presentació al públic a l'inici de l'any, assistirem a la seua estrena oficial amb una proposta millorada sobre la base de la resposta dels espectadors.

Greta i la resta de personatges tornaran a pujar-se al tren per a fer-los viatjar i emocionar-se en cada parada. Un espectacle escrit i dirigit per Víctor Lucas i Mamen Mengó, creadors de Hechizados i La Llave Mágica, amb música original, divertides coreografies i missatge perquè xiquets com a adults gaudisquen els caps de setmana fins al mes de gener.

Durant el 6 i 7 de novembre, també en l'oferta familiar, arriba en exclusiva 'Debajo del Tejado' de Pata Teatro. Aquesta obra que compta amb el segell de recomanació de la Xarxa Espanyola de Teatres i que acumula nombrosos premis (Millor Espectacle Infantil per l'Ateneo de Málaga en 2018, Premi Alcides Moreno a l'obra millor explicada en 2020, Premi Feten 2020 a millor autoria 2020).

En aquest espectacle els dos actors ens mostren, a través de diferents llenguatges escènics, com succeeix la vida entre veïns. Ens colarem per l'escletxa de la finestra de les seues vides, observant la màgia de totes les xicotetes coses que els ocorren. Tots tenen la seua pròpia història, sense ser conscients que els uneix un fil comú: la mateixa teulada.

Així mateix, aquest mateix cap de setmana seran les últimes funcions de 'Yo tardaré un poco más', el thriller psicològic de l'autora novel María Guerra on a través de les seues investigacions tant dramatúrgiques com sobre els crims parricides, elabora aquesta peça en la qual conviuen la criminologia i les arts escèniques.