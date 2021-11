ADDA Simfònica inicia en el General d'Alacant el seu cicle anual de concerts en centres socials i de majors

En les actuacions programades intervenen xicotetes formacions de trios, quartets o quintets que recorren els espais habilitats en els diferents hospitals i centres.

Així, el calendari social d'ADDA Simfònica ha començat aquest any a l'Hospital General Universitari d'Alacant i, aquest dijous, els músics es desplaçaran fins a la Llar Provincial, on actuaran per als usuaris, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

Així mateix, la música de cambra de l'orquestra alacantina estarà present a Sant Joan d'Alacant el pròxim 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Violència contra la Dona, i, amb Josep Vicent al capdavant, visitarà les localitats d'Elda i La Algueña el 3 i el 4 de desembre, respectivament, per a oferir sengles concerts amb peces de Prokofiev i Beethoven.

En la passada temporada, l'ADDA Simfònica va actuar en el servici de Pediatria i Oncologia Infantil de l'Hospital General, en la Llar Provincial, en el centre Dr. Esquerdo, en l'Hospital Universitari de Torrevella, en la Residència de la Tercera Edat de Torrevella i en els hospitals de la Vega Baixa, del Vinalopó, de Sant Joan o d'Alcoi, entre altres centres.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha agraït "la tasca social que es realitza per a portar la música fins a diferents espais, un esforç que mereix la pena perquè permet que puguen gaudir de l'orquestra ADDA Simfònica persones que, d'una altra manera, difícilment podrien viure aquesta experiència cultural".

Després de la parada forçosa motivada per la pandèmia, el director artístic de l'ADDA, Josep Vicent, ha expressat la seua satisfacció en reprendre la que considera l'activitat més important de l'Auditori. "Per fi reprenem aquest calendari especialment pensat per a la gent que està en els hospitals, en centres socials o de majors de tota la província, perquè la capacitat curativa, la capacitat d'il·lusionar de la música, és extraordinària en tots els sentits", ha matisat Josep Vicent.