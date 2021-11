Urbanisme avança les reformes de la plaça d’Antonio Eiximenis i l'avinguda de la Malva-rosa

L'àrea d'Urbanisme de l’Ajuntament de València prepara una revisió del planejament per a incrementar les dotacions i revalorar el barri de la Malva-rosa, segons ha assegurat aquest dimecres la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, durant la reunió que ha mantingut amb representants de l'Associació de Veïns de la Malva-rosa i altres col·lectius de la zona.

En escoltar les seues reivindicacions i informar-los “dels projectes en els quals treballa l’Ajuntament per a millorar les condicions de vida del barri”, ha anunciat els avanços en els projectes per a la reurbanització de la plaça del Músic Antonio Eiximenis i de l'avinguda de Malva-rosa.

“Tenim dos projectes que estan més avançats: un és la reurbanització de la plaça d'Antonio Eiximenis, una plaça que hui és un gran solar i que presenta molts problemes quan es produeixen pluges perquè s'inunda. Amb el projecte que estem desenvolupant, volem transformar-la en un espai perquè el puguen gaudir tots els veïns i veïnes de la Malva-rosa. I, en segon lloc, també estem treballant per a reurbanitzar l'avinguda de la Malva-rosa perquè siga un gran eix comercial, un punt de trobada del barri i que puga revalorar i millorar l'entorn urbà del barri”, ha manifestat Gómez davant el veïnat.

En la trobada s'han posat en comú també altres assumptes com la futura biblioteca per al barri "i la possibilitat d'afrontar des de la delegació millores en qüestions com l'accessibilitat i la mobilitat en voreres i passos per a vianants.

Sandra Gómez ha coincidit amb els veïns “en la necessitat d'escometre millores i inversions en el barri per a equiparar les condicions de vida de la Malva-rosa amb les de la resta de barris de la ciutat”. “Hi ha molta faena per fer en aquesta zona, moltes coses pendents des de fa dècades que hauria d'haver fet l'Ajuntament. Estem posant tota la nostra obstinació per posar al dia a la Malva-rosa, per a fer-lo un barri més segur, més habitable, més amable i que reunisca tots els usos que volem per a la resta de barris de València. Usos comercials, residencials, dotacionals-educatius, etc. Usos, en definitiva, que facen del barri de la Malva-rosa una llar per a tots els veïns i veïnes”, ha destacat.

“Complicitat amb els veïns”

La vicealcaldessa també ha mostrat la seua “complicitat amb el veïnat del barri en la seua lluita contra els problemes de convivència que s'arrosseguen des de fa dècades”. “Estan carregats de raons per a manifestar-se. La Malva-rosa porta moltes dècades amb un conflicte que té a veure amb un punt de compravenda de droga que degrada molt la convivència del barri. Tenen moltes raons per a manifestar-se i dir prou perquè ja fa moltes dècades que porten a la seua esquena eixa càrrega. Els he transmés que tenen la meua complicitat política i personal per a tractar de revertir la situació amb decisions valentes”, ha continuat.

Gómez ha incidit en què “la solució per als problemes de convivència del barri no sols passa per un increment de la Policia als carrers sinó que també són imprescindibles accions coordinades des de totes les delegacions municipals que previnguen qualsevol situació de conflictivitat”.

“Amb independència del treball que es pot fer des d'un punt de vista policial, crec que val la pena fer una reflexió sobre altres qüestions que s'han d'abordar. La Policia actua quan el problema de la degradació de la convivència ja existeix i el que hem de fer és revertir eixa situació. Crec que en el barri de la Malva-rosa òbviament pot ajudar molt augmentar la presència policial, però també crec que hi ha un problema de fons en el qual hem de treballar i que va d'acord amb altres accions que es poden realitzar des de diferents àrees de l'Ajuntament de València”, ha manifestat.

En aquest sentit, la vicealcaldessa ha apostat per “un model que evite les situacions de degradació del barri en lloc d'intervindre a posteriori amb accions policials”. “No crec en un model en el qual intervinga la Policia quan ja hi ha una baralla o un conflicte. El que cal evitar és que es produïsca eixa baralla o eixe conflicte perquè existisca un ambient social i veïnal que no el faça propici. El barri de la Malva-rosa ha de ser un barri segur perquè tinga més policia i també perquè totes les regidories s'impliquen i desenvolupen projectes que milloren la convivència en el dia a dia. I és en això en el que hem de treballar. Des del punt de vista de l'Urbanisme, del disseny dels nostres barris i de la ciutat, podem intentar ajudar a revertir eixa situació”, ha conclòs.