CaixaBank i l'Ivie renoven la seua col·laboració per a impulsar l'Observatori GECE de competitivitat

L'objectiu de l'observatori és analitzar l'evolució de la competitivitat de les empreses valencianes al llarg del temps i els diferents factors que poden contribuir a millorar-la, segons ha explicat l'Ivie en un comunicat.

En l'acte de la firma d'aquest nou acord, que suposa l'ampliació fins el 2022 de l'activitat de l'observatori, han participat per part del director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, i el director comercial de Banca d'empreses a la Comunitat Valenciana, Felipe Pulido de Dios, amb la directora gerent de l'Ivie, Pilar Choren; el director adjunt de l'Ivie, Joaquín Maudos, i el coordinador de l'Observatori GECE, Alejandro Escribá.

Costa ha assenyalat durant la trobada "la importància per a CaixaBank de col·laborar amb iniciatives com la desenvolupada per l''Observatori GECE', que es dirigeixen a donar suport a les empreses valencianes i a millorar la seua competitivitat".

"L'Observatori permetrà estudiar amb dinamisme l'efecte que sobre la competitivitat poden tindre els canvis en les característiques empresarials, les estratègies adoptades i els òrgans de govern i lideratge", ha afegit.

La directora gerent de l'Ivie, Pilar Chorén, ha recordat que l'Institut persegueix establir la connexió necessària entre el treball d'investigació i les accions dels agents econòmics i que l'Observatori GECE respon perfectament aquest objectiu, atés que contribueix a l'elaboració d'indicadors i a la generació de coneixement específic sobre les característiques de les empreses espanyoles i valencianes, per a orientar la presa de decisions fonamentada en anàlisis rigoroses.

CaixaBank i l'Ivie "comparteixen el seu interés" per identificar aquells factors que condicionen la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana, sobretot en l'àmbit de l'empresa familiar valenciana i de la seua especialització sectorial.

Per açò, en aquesta nova etapa de l'Observatori GECE, es desenvoluparan tres nous documents d'anàlisis sobre la caracterització dels motors de la recuperació, la relació de la competitivitat amb les estructures de propietat i govern de les empreses, així com la reacció estratègica de les empreses altament competitives davant grans crisis.