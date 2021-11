Ada Colau interviene en la COP26 como un "increíble ejemplo" de acción climática

"An incredible example of super climatic action". Así ha definido David Miller, Director de Diplomacia Internacional de la red de ciudades C40, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras su ponencia en un panel que se ha celebrado en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow (Escocia).

Colau ha intervenido este miércoles por la tarde en el foro llamado 'Cities Race to Zero: Driving Ambitious Climate Action to Halve Emissions by 2030 and Deliver a Green and Just Recovery From Covid-19', que busca compartir ideas de cómo las ciudades pueden luchar contra la crisis climática. En él han intervenido también Saduq Khan, alcalde de Londres; Carolina Schidt, ministra de Medio Ambiente en Chile; e Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldesa de Freetown (Sierra Leona).

Acción climática con mirada social

Durante su ponencia, la alcaldesa de Barcelona ha defendido que las ciudades y los Estados no solamente tienen el reto de seducir las emisiones contaminantes “de forma decidida y valiente”, sino que deben hacerlo desde la “justicia climática”: “Sería inaceptable que estos cambios aumentaran las desigualdades en el planeta, que ya es muy desigual”, y ha puesto a la capital catalana como ejemplo de acción climática con perspectiva social.

En primer lugar, Colau ha destacado el proyecto de ‘supermanzanas’ que se está llevando a cabo en Barcelona para aumentar las vías verdes y peatonales y reducir la presencia de vehículos; un plan que ha asegurado “pone a las personas en el centro, hace de la ciudad un lugar más saludable y donde hacer vida en comunidad (...) reforzando el transporte público y la bicicleta, y además reforzando el comercio y la economía local”.

Asimismo, la alcaldesa ha presumido de gobernar “la capital de España con más inversión social por habitante”, donde las transformaciones urbanas que se realizan “no solo priorizan reducir la contaminación”, sino que también tienen en cuenta incrementar la falta de vivienda social: “A día de hoy Barcelona es la ciudad de España que más vivienda pública de alquiler está haciendo, para que los vecinos no tengan que abandonar la ciudad por las subidas de precios”, ha dicho.

Crítica a la subida del precio de la luz

Otro asunto que ha tratado Colau es el de la energía, “esencial para la vida y que actualmente está en manos de grandes empresas”. En este sentido, la alcaldesa ha cargado contra las escandalosas subidas de precio que últimamente se están produciendo: “España tiene unos precios de los más caros de Europa, y eso genera pobreza energética. Miles de familias no pueden pagar la calefacción, y además es un modelo que sigue apostando mayoritariamente por energía fósil, y no renovable”, ha criticado.

Como medida de ciudad, Colau ha remarcado que Barcelona ha creado su propia compañía energética: “No teníamos competencias, pero debido a la emergencia hemos creado una empresa pública que comercializa energía solo 100% renovable, y a día de hoy nuestra ciudad se ilumina solo con energía renovable”, ha dicho.

"No hay excusa"

Para finalizar su ponencia, la alcaldesa ha querido mandar un “mensaje positivo y optimista”: “Si las ciudades, con menos competencias que los Estados, podemos hacer estas transformaciones, es que se puede hacer mucho más; y ese es el espíritu que tenemos que contagiar en esta cumbre a las ciudades”.

“Todos sabemos que una de las noticias esta COP26 es que algunos Estados no están participando, pero eso no puede ser una excusa; porque si el resto se unen y empiezan dar pasos adelante, seguro que esos que hoy no están participando lo acabarán haciendo”, ha concluido.