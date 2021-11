Giner sobre el botelló: "Si els ciutadans no dormen, Ribó tampoc hauria de dormir"

Giner, que s'ha pronunciat d'aquesta manera després de reunir-se amb l'associació de veïns de Ciutat Jardí, ha assenyalat que "davant el botelló, València necessita una actuació coordinada de l'Ajuntament i un alcalde que, també de matinada, estiga atent i empatitze amb els veïns".

"Si els ciutadans no dormen, Ribó tampoc hauria de dormir", ha insistit Fernando Giner, que ha manifestat que el consistori "hauria d'estar 24 hores donant solucions als veïns". "Si els nostres veïns tenen un problema de matinada, l'Ajuntament ha d'estar ací en eixes hores atenent als veïns", ha subratllat.

El responsable de Cs ha indicat que el botelló "no és només un problema de la policia" sinó "un problema de l'Ajuntament en el seu conjunt". "Un problema, fins i tot, de projecte de ciutat", ha agregat.

Giner ha parlat també de la plantilla de Policia Local i ha assegurat que "passa per moments complicats". "L'any 2021 acabarà amb 39 policies menys respecte a 2019. Els 53 que entren no compensen ni als 70 que es jubilen enguany", ha ressaltat.

"València està perdent policies i no es dona una solució", ha lamentat, al mateix temps que ha al·ludit a la iniciativa plantejada per Cs per a crear la figura del "vigilant nocturn del silenci" amb "persones de la societat civil que puguen mediar, conciliar i suavitzar el soroll de les terrasses".

"TAULA DE DIÀLEG"

Fernando Giner ha afirmat que la seua formació coincideix "amb l'associació de veïns de Ciutat Jardí en la necessitat d'impulsar de manera efectiva la taula de diàleg amb tots els implicats, tant veïns com a hoteleria i institucions públiques" amb la finalitat d'"afrontar els problemes que estan perjudicant la qualitat de vida en el barri".