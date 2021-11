PSOE: "Campuzano ha dejado claro que no piensa mover un dedo para garantizar la equidad del sistema y la igualdad"

"En su línea de recortes y austeridad en inversión educativa pretende seguir dejando tirados a quienes más lo necesitan", ha dicho Espín, tras preguntar a la consejera sobre "su negativa a elaborar un plan de transporte escolar para alumnos de Bachillerato y FP y los motivos por los que la Consejería no ha contratado docentes de refuerzo Covid".

El parlamentario socialista ha indicado que "de los más de 25.000 alumnos que cursan Bachillerato y FP en la Región, buena parte de ellos no tiene garantizado el transporte gratuito a sus centros educativos, lo que dificulta que los jóvenes que viven en zonas rurales o diseminadas puedan continuar sus estudios".

"De ahí que hace dos años el PSOE presentara en la Asamblea una moción para que esto se solucionara y que fue aprobada por unanimidad", ha asegurado Espín, tras lo que ha afirmado que "durante estos dos años el Gobierno de López Miras no ha hecho nada al respecto, ni ha elaborado el plan de transporte escolar, ni ha presupuestado un solo céntimo para llevarlo a cabo".

A juicio del dirigente socialista, esto es "una absoluta vergüenza, porque el Gobierno regional tiene la obligación de facilitar que todos los alumnos, independientemente de donde vivan, tengan las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo".

"Es desolador. La Educación no les importa un comino y mucho menos la equidad del sistema. No obstante, le hemos anunciado que seguiremos enmendando cada presupuesto para que se incluya una partida destinada a esto, que desde luego los socialistas no vamos a dejar pasar", ha señalado.

En cuanto a la "negativa" de la Consejería a contratar docentes de refuerzo Covid, Espín ha remarcado que la Región "es la única" autonomía que no ha contratado ninguno este curso, "frente a comunidades como la Valenciana, que ha contratado a más de 5.000".

"Suponemos que esto tiene bastante que ver con que la consejera sea manifiestamente negacionista y antivacunas. Pero poner en riesgo la salud de nuestros menores no tiene justificación alguna. Lo hemos denunciado en innumerables ocasiones, pero López Miras prefiere seguir gastando la cantidad ingente de millones que le llegan del Gobierno de España en otros menesteres. Por ejemplo, en seguir dando ayudas y bonificando a las empresas del juego y a las salas de apuestas", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado que los docentes están desbordados por la enorme carga de trabajo que tienen que soportar este curso, y los alumnos siguen sin los medios necesarios para paliar las consecuencias educativas de la semipresencialidad que les impuso el Gobierno regional.

"Es inaudito, bochornoso e indignante. Nuestra comunidad educativa no merece este desprecio. Desde el PSRM vamos a seguir luchando para que, de una vez por todas, López Mires reduzca las ratios, contrate más docentes e invierta en nuestra educación pública, a la que lleva años pretendiendo matar de inanición", ha concluido el diputado del PSOE.