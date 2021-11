Hay personas que nacen para estar encima del escenario y Antonio Díaz es una de ellas. Más conocido como El Mago Pop, el barcelonés de 35 años lleva toda su vida soñando con estar en los teatros y desde que a los 17 hizo su primer espectáculo de magia, no hay quien le pare.

Tras años con su programa en Discovery Channel, dOnde ha alcanzado las televisiones de 150 países, en 2016 comenzó a romper todos los récords de taquilla de los teatros españoles hasta convertirse en el artista que más dinero recaudó en 2020 en el mundo.

Su show Nada es imposible se estrenó en el Teatro Rialto de Madrid en 2017 y se convirtió en uno de los espectáculos más anticipados de Barcelona en 2019. Miles de personas compraron la entrada antes de la pandemia y la guardaron hasta que pudieron ver al ilusionista en directo. En total, vendió 1.800.000 tickets en el peor año para la cultura en España y Europa.

En medio de la locura, Díaz ha comprado el Teatro Victoria de su ciudad y ha conseguido un hueco en la meca del teatro: Broadway. Su versión mejorada de Nada es imposible es un viaje a las películas de su infancia, que acaba de llegar a Madrid y que, con dos años de retraso, llegará a Nueva York en 2022.

¿Cómo fue el estreno en el Teatro Apolo de Madrid?

Fue un día muy bonito. Fue un estreno en una ciudad donde he pasado muchos años y hacía mucho tiempo que no estaba. La acogida ha sido increíble, tanto del público como de las personalidades que había en el público. Estoy muy feliz.

Se ha convertido en el ilusionista más taquillero de Europa, ¿eso genera presión?

Sí. La presión es siempre positiva. Yo creo que te ayuda a dar lo mejor de ti, a seguir aprendiendo y a mejorar. A veces se nota la presión cuando todo es muy técnico, pero a mí me gusta.

¿Cuál fue la sensación de los espectadores al terminar el espectáculo?

El público estuvo de pie durante muchos minutos aplaudiendo. Ver a la gente encantada con el espectáculo para mí es la mejor noticia. Al final hacemos muchas actuaciones al año y para nosotros lo más importante es que al público le guste. La acogida cada vez es mejor y en Madrid nunca hubiéramos imaginado tanto.

¿Compararía ir a un espectáculo de magia con ir al cine?

El cine, el teatro, el ilusionismo, la magia... son terapéuticos. Nos obligan a abandonarnos a nosotros mismos por un rato y a recordar que realmente todo es posible. Hay muchas historias que están sucediendo mientras hablamos y muchas de ellas te están esperando.

¿Se considera un narrador de historia? ¿Cómo de importante es la historia para su ilusionismo?

Yo creo que en mi espectáculo la historia es muy importante, es la manera de llegar a la emoción del ilusionismo. Al final, los juegos de magia que hago son momentos que crean asombro, pero lo que hace que el espectáculo te atrape es la historia.

¿Le inspiran las superproducciones de Hollywood a crear sus trucos de magia?

El espectáculo es la historia de mi vida. Las películas que me han marcado de niño juegan un papel fundamental. Regreso al futuro, Jurassic Park o películas que he encontrado de más mayor como Interstellar tienen mucho que ver con la magia. Nos hacen soñar y nos recuerdan que todo es posible.

El Mago Pop en la redacción de 20minutos. JORGE PARIS

¿Cómo fue su infancia?

Yo era un niño friki. Soy mago, eso ya te lo dice todo. Estaba todo el rato jugando con los objetos, probando juegos de magia. Era un niño muy introvertido, muy tímido y muy soñador. Me pasaba el día soñando que mi habitación era un gran teatro y la pared tenía miles de espectadores. Yo estaba todo el tiempo practicando... Un niño rarito.

¿Siempre soñó con llegar tan lejos?

Nunca me lo planteé, no tuve un momento Concha Velasco de "Mamá, quiero ser artista". Yo iba haciendo mis juegos de magia. Un día quise hacer un espectáculo y era muy jovencito, por lo que la transición fue muy suave. Fueron muchos años, pero siempre soñaba con estar en teatros.

¿Qué queda de aquel niño?

Soy igual de pesado, insistente... Me gusta practicar, mejorar y el sueño todavía permanece. Ahora los teatros con los que sueño ya son más grandes, están en sitios más grandes, pero el sueño es el mismo.

¿Y de su ilusión por volar y viajar qué queda? Es uno de los temas de su nuevo espectáculo, ¿por qué?

El ilusionismo te permite conectar con los sueños del ser humano, los sueños profundos, volar es uno de ellos. Volar, teletransportarse, ser invisible… son sueños que nos acompañan y el ilusionismo te permite cumplir ese sueño durante unos instantes. Para el público que te ve en directo y no entiende cómo lo estás haciendo, el sueño se convierte en real.

¿En qué momentos pensó "Lo he logrado"?

Yo creo que fue con un espectáculo llamado La Asombrosa Historia de Mr. Snow, que fue el primero más grande que hice, me cambió un poco la vida. Después vino Discovery Channel y tuve la opotunidad de llevar mi magia a todo el mundo, pero en ese espectáculo fue un clic porque me encontré como personaje, ilusionista y como estilo con magia impactante y muy técnica, que encuentra ese wow.

Cuando los famosos comenzaron a ir a sus espectáculos, ¿cómo lo vivió?

De una manera muy curiosa. Siempre me ha hecho mucha ilusión cuando venía un celebrity a verme. Eso fue creciendo y conocí a gente que nunca me había imaginado como Stephen Hawking. Es algo que ilusiona cuando, por ejemplo, ves que te viene a ver Messi y te mira a ti como si fueras Messi.

¿Cómo fue el encuentro con Messi?

Vino al teatro y estaba flipando. Después en el camerino cuando nos conocimos me miraba muy flipado. Eso me hacía mucha gracia porque ¡es Messi!.

¿Cuál es la anécdota más graciosa que le ha pasado con ellos?

Hay muchas anécdotas... Algo que nunca me hubiera imaginado es tener un teatro. Era un sueño y el hecho de que venga como embajador el día de la inauguración Arnold Schwarzenegger es lo más surrealista que te puede pasar en la vida. Terminator está el día que tienes un teatro y piensas "¿Qué ha pasado en este tiempo para que se den todas estas circunstancias?".

He escuchado que no hace magia fuera de los escenarios, pero si alguna de estas personas se lo pide supongo que hace una excepción, ¿no?

A ellos le hago trucos con la condición de grabarlo. Solo hago magia en teatro y para televisión, porque a los magos siempre nos piden un juego en todos los contextos del mundo y llegué un día que dije "no, solo cuando esté trabajando". Tengo un amigo que es escultor y siempre me dice "hazme un truco" y yo le digo "hazme un busto". No siempre es el momento y si hago magia al menos me tienen que dejar grabarlo.

¿Este tipo de vida deja hueco para la vida personal?

En los últimos años, menos. Ha sido muy apasionante con el espectáculo, el teatro, la gira de Nada es imposible y los programas de televisión... Es difícil. Intento conciliar. Tengo muchos amigos en Madrid, aunque mi núcleo está en Barcelona.

¿Que su cara esté en el teatro más grande de la ciudad le ayuda a ligar?

Yo es que para ligar soy un desastre. Ligar, ligo poco. No uso mucho lo de la magia para ligar.

Y ahora Broadway. ¿Cómo surgió esa oportunidad?

Ir a Broadway es un sueño vital. Tendríamos que haber ido ya, pero vamos a ir la próxima temporada. Es algo que difícilmente te puedas imaginar, hay muy pocos espectáculos de magia que hayan podido estar allí. Es una gran responsabilidad porque normalmente solo hay franquicias con un gran nombre que venden muchísimas entradas. Nosotros vamos con una marca que es propia y no es tan grande como las que hay allí. Es un superdesafío.

El Mago Pop en la redacción del 20minutos. JORGE PARIS

¿Qué sueños le quedan por alcanzar?

Broadway es mi mayor sueño y como todavía no ha sucedido y queda poco tengo toda mi ilusión puesta ahí. Evidentemente también el West End en Londres, que es muy importante a nivel teatral. Y, por supuesto, estar aquí en Madrid es una pasada. Estos días estoy alucinando con la vida que hay en la ciudad.

¿Y Las Vegas?

Yo me lo imagino como algo de aquí a muchos años. Las Vegas tiene que ver con el show business y con marcas que son mundiales y van allí a casi retirarse, a relajarse y a mí me queda mucho por pelear para ir allí. Todavía no pienso en retirarme, la ilusión me mantiene con ganas de seguir peleando.

¿Qué planes tiene para el teatro que ha comprado en Barcelona?

La idea es que sea uno de los teatros más importantes del país. Quiero acoger los grandes musicales que se pueden ver en Madrid, en Londres, en Nueva York... También para nuestros espectáculos al final será el lugar donde intentaré siempre estrenar mis nuevos espectáculos e intentar ir de manera regular cada dos o tres años. A mi me gusta mucho estar allí también, es uno de los teatros más bonitos que hay.