El CAC Málaga presenta en el Espacio 5 'Uncertainty's Grace' de Muntean/Rosenblum

El Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse hasta el 30 de enero de 2022 y tiene ocho minutos y diez segundos de duración, según han informado desde el CAC en un comunicado.

'Uncertainty's Grace' (2021), su obra más reciente, muestra la grabación de diversos personajes en un entorno rural desarrollando diversas acciones desde un modo pasivo. Así, reflexiona sobre la investigación de las diversas posibilidades de una espiritualidad posreligiosa en una sociedad consumista.

El dúo de artistas austriaco-israelí Muntean/Rosenblum se dieron a conocer internacionalmente por su trabajo centrado principalmente en las pinturas y el dibujo, incursiones en el ámbito de la fotografía, el vídeo y la performance.

Sus obras se caracterizan por la representación de escenas, con una estética similar a la cultura popular propia de la historia de la pintura europea, protagonizadas por adolescentes y adultos jóvenes con semblantes ausentes, perdidos o reflexivos. Sus pinturas, en la mayoría de las ocasiones, suelen estar combinados por un borde blanco acompañado de un texto que ayuda a la comprensión de la obra.

En su trabajo se identifica la creación de una atmósfera de ambientes enigmáticos y ambiguos, cuyas situaciones quedan totalmente abiertas a la interpretación por parte del espectador.

Los fondos, también, entornos urbanos o paisajes naturales, se extraen de diversas fuentes fotográficas y se unen a las escenas ficticias que parecen sacadas de la página colectiva de Facebook de Youngsters of the Western World, al igual que los textos al pie de las obras también están tomados de diversas fuentes literarias.

Muntean/Rosenblum emplean en gran medida las "fórmulas patéticas", o tropos visuales familiares, de la historia del arte cuestionando cómo las emociones expresadas a través de estas imágenes universales se articulan e interpretan de manera diferente en diferentes momentos.

La obra que se proyecta en el CAC Málaga, 'Uncertainty's Grace' (2021), muestra a un grupo de jóvenes que recuerdan a una secta o a un grupo de personas que podrían estar protagonizando alguna actividad, donde uno de los protagonistas recita de forma reiterada un texto basado en mantras de superación personal mezclados con poesía.

En 'Uncertainty's Grace' (2021) Muntean/Rosenblum reflexionan sobre la búsqueda de respuestas a las incertidumbre que rodea a los jóvenes sobre la espiritualidad, la redención o el significado de cuestiones trascendentales de las que no obtienen respuesta a sus preguntas.

Durante el transcurso de la obra, el resto de los individuos que aparecen en escena se encuentran ensimismados en una búsqueda extraña, como si se encontraran congelados en el paisaje con sus dispositivos móviles como única ventana al mundo real.

En los fotogramas de la pieza se observa un hombre con aspecto juvenil con el torso desnudo tumbado boca arriba en una cama donde eleva los brazos al ritmo de la respiración profunda, esta secuencia se fusiona con un primer plano del mismo personaje con las manos en las sienes y los ojos cerrados recitando frases como 'I feel free', 'I can't do anything', 'I can't be anywhere', 'I am becoming', entre otras.

Las secuencias continúan con un grupo de adolescentes sentados en círculo aparentemente dialogando mientras continua una voz en off recitando frases. El plano cambia al mismo grupo de jóvenes tumbados sobre el césped unos sobre otros para fundirse con el primer plano de un personaje sentado sobre una roca, respirando, seguido de un joven mirando al cielo en señal de ofrenda o redención.

La pieza finaliza con un grupo de jóvenes adentrados en el bosque en plena oscuridad ensimismados con las pantallas de sus smartphones, los cuales, refleja la luz sobre sus rostros.

En 2012, el CAC Málaga presentó una exposición inédita titulada Muntean/Rosenblum. The Management of Insignificance compuesta por una cinta corredora de 20 metros de longitud que atravesaba la sala en la que alrededor se instalaron unos bancos, similares a los que se pueden ver en los vestuarios de los gimnasios, orientados hacia las quince pinturas colgadas en las paredes de la sala además de grabar una performance donde los espectadores literalmente formarán parte de este entorno y puesta en escena.