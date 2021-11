Sanitat tindrà quasi 8.000 milions i Habitatge serà la Conselleria que més creixerà en els comptes de 2022

Aquestes són algunes de les grans xifres que presenten els comptes de 2022 de la Generalitat, que s'han aprovat aquest dimecres en el Ple del Consell i que comencen ara la seua marxa en Les Corts, on previsiblement tiraran avant el 22 de desembre.

En concret, Sanitat ha ampliat el seu pressupost en 141,7 milions respecte a 2021, i 1.072 milions pel que fa a 2020, l'últim pressupost pre-pandèmia. En l'augment d'enguany s'inclouen 88,68 milions més per a personal (3.473,1 en total), amb l'objectiu de consolidar les places creades per a la pandèmia.

L'àrea d'Inversions creix un 115,31% més fins als 435 milions, dels quals 385,94 milions aniran a infraestructures amb l'objectiu de desenvolupar un total de 93 actuacions. Entre elles destaquen l'ampliació del Clínic de València (41,27 milions), el General de Castelló (5,66 milions) o les reformes, ampliacions i millores en els hospitals d'Oriola (13 milions), Elx (10), Torrevella (cinc), Marina Baixa (15), Provincial de Castelló (4,74) i de Vinaròs (un milió).

La salut mental comptarà amb 116 milions d'euros, (un 19,33% més) dels quals 28,54 milions es destinaran a infraestructures, mentre que el pressupost d'investigació en ciències de la salut i malalties infeccioses creix fins als 28,5 milions (un 50% més).

Habitatge, per la seua banda, rep un 72,5% més de dotació amb l'objectiu de "consolidar el dret a la vivenda com un pilar bàsic de l'Estat del Benestar i garantir el seu accés a tots els ciutadans i ciutadanes, amb especial atenció als joves". Així, impulsa noves promocions de vivenda protegida per a lloguer social amb més de 15 milions i altres 30 per a adquisició d'habitatge públic.

A més, la regeneració urbana per al foment de l'eficiència energètica ascendeix a 100 milions, als quals cal sumar 4,3 milions de la nova edició del Pla Renhata o 6,8 milions per al Pla Conviure per a la renovació i adequació d'espais públics en col·laboració amb les administracions locals.

EDUCACIÓ, IGUALTAT, UNIVERSITATS

La segona conselleria amb major pressupost és Educació, Cultura i Esport, que incrementa la seua dotació en un 7,6% fins als 5.202,7 milions. En concret, en infraestructures per a la millora dels centres i dels seus equipaments educatius es destinen un total de 425 milions d'euros, amb un increment de 17 milions i s'inclouen 61 milions per a la reposició de Xarxa Llibres.

També, es contempla una dotació específica de 5 milions d'euros per a contractar 1.000 persones amb l'objectiu de reforçar la mediació i la dinamització culturals poble a poble. El Museu de Belles arts de València puja també fins als 6,1 milions de dotació.

Igualtat i Polítiques Inclusives és la tercera àrea amb major dotació: 2.198,9 milions, un 14,2% més. L'atenció a la dependència creix en 51,8 milions fins als 430,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 13,69% respecte al pressupost de 2021.

També augmenten els recursos per a incrementar el personal dedicat a l'atenció de les polítiques socials fins als 207 milions d'euros i creix un 2%, -fins als 75,9 milions- la dotació per a cuidar a majors. A més, augmenta un 10,1% la quantia destinada a polítiques de protecció a la infància i l'adolescència, que comptaran amb 73,2 milions d'euros.

L'altre departament que supera els 1.000 milions és Innovació i Universitats, el pressupost de les quals augmenta un 15% fins als 1.255,7 milions. Aquest departament prioritzarà el reforç de les beques per a l'alumnat dels ensenyaments universitaris i d'estudis superiors que arriben fins als 32,4 milions d'euros, amb el que es beneficiaran prop de 54.000 estudiants.

A més, es dotarà amb 28,3 milions d'euros diversos programes que tenen com a objectiu d'atraure, retindre i consolidar talent humà i l'excel·lència dels nostres investigadors i investigadores entre els quals destaca el programa Gen-T (12 milions); Investigo (9,8 milions) o el Centre d'Envelliment (2,5 milions).

JUSTÍCIA, HISENDA I ECONOMIA

La Conselleria de Justícia disposarà d'un pressupost de 648,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 16,6% pel que fa a l'exercici anterior. En concret, respecte a l'execució del Pla d'Infraestructures Judicials, s'augmenta fins als 68,3 milions d'euros la inversió per a fer realitat la Ciutat de la Justícia d'Alacant, Llíria, Alzira, Ontinyent, Gandia, Torrent i la reforma del TSJCV.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències comptarà amb 168 milions d'euros per a seguir dotant d'una resposta ràpida i eficaç a l'emergència i es crearan tres centres logístics a Castelló de la Plana, Alacant i València.

Per la seua banda, Hisenda és una altra de les quals més augmenta el seu pressupost, un 50,4% més fins als 567,83 milions. Entre altres projectes, inclou una partida d'un milió d'euros per a l'inici del projecte Rico Pérez-Arena Alicante. Igualment, es destinen 39 milions d'euros per a la rehabilitació, ampliació i descarbonització del parc immobiliari públic.

D'altra banda, la DGTIC comptarà amb 363,7 milions d'euros (88,3% més), dels quals 132,07 milions corresponen a fons europeus. L'IVF per la seua banda, comptarà amb 257,9 milions d'euros, dels quals nou milions aniran per a la línia de finançament de grans cadenes hoteleres.

Mentre, la Conselleria d'Economia Sostenible disposa d'un total de 571,4 milions d'euros, un 5,2% més. Entre les seues principals línies d'actuació, destaquen els 528,5 milions d'euros per a Labora, que incrementa el seu pressupost un 20,73%. D'ells, hi haurà 64,99 milions d'euros per a l'ocupació jove, que s'emmarca dins del nou Pla Avalem Joves, així com 43,7 milions.

MOBILITAT, AGRICULTURA, PRESIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Mobilitat disposa d'un pressupost de 591,2 milions d'euros, un 33,6% més que en 2021. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATMV) disposarà de 216 milions d'euros, mentre que FGV incrementa el seu pressupost més d'un 14% fins als 303 milions.

En concret es destinen 15,6 milions a actuacions per a la millora de freqüències de Metrovalencia; 18 milions per a l'eliminació de passos a nivell en les Línies 1, 2 i 3; i 11,7 milions a la finalització de la Línia 9 del Tram. També, hi haurà 40,4 milions per a la millora de carrils de ciclovianants i la compra d'autobusos elèctrics.

Per la seua banda, Agricultura també incrementa la seua partida pressupostària en un 20,8%, fins als 571,2 milions d'euros. Hi haurà una línia de tres milions per a la rendibilitat de les explotacions agràries afectades per plagues. A més, la prevenció d'incendis i restauració forestal compta amb un pressupost de 45,6 milions d'euros.

Les dos conselleries amb menor pressupost són Presidència i Participació. En la primera, gran part dels 226,4 milions d'euros es destinen turisme, la dotació del qual creix fins als 103,96 milions d'euros. En concret, les polítiques actives de promoció turística obtenen 28 milions i el Bo Viatge està dotat amb 15 milions.

En matèria d'Administració Local, es contempla destinar un total de 69,69 milions a ajuntaments i mancomunitats, i l'Agenda Valenciana Antidespoblament comptarà amb 8,4 milions.

En Participació, hi ha un pressupost de 96,1 milions d'euros, amb un increment del 68,14% respecte a l'any anterior. La cooperació aconseguirà els 67 milions d'euros, amb l'objectiu d'arribar al 0,25%.