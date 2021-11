David Bisbal, positivo en coronavirus: "No estamos exentos de contagiarnos"

David Bisbal ha anunciado este miércoles que padece Covid-19. El cantante conoció su diagnótico poco después de aterrizar en Madrid, pues en las últimas semanas se encontraba de gira por EE UU.

El cantante ha dado la noticia en sus redes sociales a través de la publicación de un vídeo. "Siempre nos hacemos controles sanitarios para La Voz Kids y me detectaron Covid-19", ha avanzado.

El artista no ha podido reencontrarse con su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos, lo que le "parte el corazón". Por el momento se mantiene aislado, aunque su avance es favorable.

"Es cierto que los sanitarios me dicen que me estoy recuperando rápidamente y que mi carga viral es baja. Por lo tanto, tengo esperanza, pero hasta que no dé negativo no podré retomar mi agenda de trabajo", ha añadido.

El artista se ha visto obligado a posponer el último concierto de su gira, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que finalmente será el 25 de noviembre. "Os espero a todos", ha expresado.

Bisbal ha subrayado que siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de protegerse frente al coronavirus, aunque, dada su experiencia, no hay que bajar la guardia.

"Tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiarnos, como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible", ha pedido.