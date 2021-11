L'Orquestra de València estrena a l'Almodí una nova edició de la 'Passione Amorosa' de Bottesini

Es tracta d'una obra melòdica i de bella factura, que serà interpretada per la violoncel·lista Marina Sanchis i el contrabaix de la pròpia orquestra, Frank Roche, que conjuntament han fet aquesta revisió. La "Simfonia Simple" de Benjamin Britten i la Serenata per a cordes en mi menor d'Edward Elgar, completen el programa.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacat "el bon acolliment" que està tenint l'Orquestra de València en les seues visites a l'Almudín, tant en el seu debut del passat mes de setembre, com en aquest concert, que va esgotar ràpidament les entrades del recinte.

Tello ha afirmat també respecte a aquestes visites que procuren incloure recuperacions d'obres d'autors valencians com la del concert per a piano d'Enrique Gomà, però també estrenes com el d'aquest divendres, en aquest cas d'una nova revisió de l'obra de Bottesini, originalment escrita per a dos contrabaixos i que coincideix amb el 200 aniversari del naixement del compositor.

Giovanni Bottesini va ser el més gran virtuós de contrabaix de tots els temps i qui millor va saber utilitzar aquest instrument com a solista. Marina Sanchis i Frank Roche, que han fet conjuntament la revisió que s'estrenarà el divendres i que està editada per Piles, destaquen que la 'Passione Amorosa' requereix d'una enorme complicitat i bona dosi de virtuosisme interpretatiu.

NOU FORMAT

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que aquest programa de l'Orquestra respon a un "nou format de concerts d'orquestra de cambra adaptats a un espai com l'Almudín, que serveix per a desenvolupar aspectes tècnics als músics com l'escolta, el gest, les intensitats i el so en general, com també per a potenciar als solistes de l'Orquestra, i a músics i batutes valencianes".

Vicente Balaguer als 18 anys és professor de violí del Conservatori Superior de València. Ha impartit classes magistrals en Xina, Polònia i Bulgària. Va ser professor de violí de la JONDE, Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i Jove Orquestra Nacional de Catalunya. És concertino fundador del Collegium Instrumentale de València. És concertino convidat amb les orquestres Nacional d'Espanya, Simfònica de Barcelona, Simfònica de Navarra, Orquestra de València, Simfònica de Tenerife, Simfònica de Castella i Lleó, Covent Garden Soloist i Baltic Neopolis Orchestra, entre unes altres.

Marina Sanchis ha fet gravacions de música de cambra i orquestra per a la SGAE i Institut Valencià de la Música. En el camp de la pràctica orquestral ha col·laborat amb la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, Orquestra de València, Turiae Camerata i Collegium Instrumentale. És catedràtica de violoncel en el Conservatori Superior de Música "Salvador Seguí" de Castelló, des del qual col·labora i coordina activitats amb conservatoris i escoles superiors de tota Europa. Toca un violoncel Luigi Bortolotti del 1840 i un arc Giovanni Lucchi.

Becat per la Junta de Castella i Lleó i la Fondazione Stauffer per a completar la seua formació en l'HEM de Genève i l'Accademia Stauffer en Cremona, Frank Roche és actualment professor de l'Orquestra de València. Ha col·laborat amb orquestres com la Jove Orquestra Nacional d'Espanya -com a resident-, Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, Sinfonietta de Lausanne, Orquestra de la Palma, Orquestra Odón Alonso, Orquestra Simfònica de València, Grup Instrumental i Turiae Camerata, entre unes altres. Ha fet recitals a Espanya, Suïssa i Itàlia, a més d'impartir cursos i classes magistrals en diferents punts de la geografia espanyola. Toca un contrabaix construït per M. Nolli el 2003 i un arc Louis Morizot (pare).