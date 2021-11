AMP.- El Consell presenta uns pressupostos de 27.967 milions (+9,1%) amb un fons de transició cap a la nova normalitat

Aquests comptes inclouen tant l'habitual partida reivindicativa de 1.336 milions per l'infrafinançament autonòmic com un nou fons de transició cap a la nova normalitat, per mil milions d'euros, per a impulsar la despesa social reforçada.

"Hem de continuar responent les exigències 'pandèmiques'", ha declarat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, després d'entregar el projecte en Les Corts. Com a president del parlament, Enric Morera ha bromejat que són els pressupostos "més esperats de la història" i ha confiat que contribuïsquen a l'eixida de la crisi.

El projecte de pressupostos es presenta per primera vegada des de 2015 fora de termini, ja al novembre, pel retard de la comissió política interna dels socis del tripartit (PSPV-Compromís-Unides Podem) per a quadrar els números. Açò sí, el calendari parlamentari s'ha ajustat perquè la tramitació finalitze com és habitual abans de Nadal.

El Consell destaca els 17.300,83 milions que dedicarà a polítiques socials de Sanitat, Educació, Igualtat, Ocupació i Habitatge. De fet, aquesta última conselleria és la que més augmenta el seu pressupost en valors relatius (72,5%), mentre que el departament que dirigeix Ana Barceló té el major pressupost (7.837,7 milions).

Cada 24 hores de 2022, el Consell té previst invertir 47,4 milions en polítiques socials: 21,47 en Sanitat; 17,31 en Educació; 6 en Igualtat; 1,60 en Ocupació i 979.711 euros en Habitatge. D'altra banda, les conselleries "productives" o d'inversió rebran un total de 3.557,2 milions d'euros, més els fons europeus que rebrà la Conselleria d'Economia per a Labora.

DOS PARTIDES REIVINDICATIVES

La novetat d'aquests comptes és que apareixen dos, i no una, partides reivindicatives en els ingressos. D'una banda, està la partida "estructural" en compensació per l'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana per valor de 1.336 milions d'euros.

L'altra estarà basada en o el fons de transició cap a la nova normalitat, que el Consell havia exigit en reiterades ocasions per a mantindre la despesa social en nivells semblants als de la pandèmia fins a consolidar definitivament la recuperació. Aquest tindrà un valor de 1.000 milions.

En concret, els fons procedents del Govern ascendiran a 12.129,38 milions, que procedeixen de les entregues a compte (10.269,8 milions, un 5,5% més que en 2021), així com de la liquidació de 2020 (595,4 milions). També es percebran ingressos de la taxa de dèficit de referència, per 734,3 milions; la mensualitat pendent de l'IVA de 2017 (230 milions) i els 300 milions del conveni amb la Conselleria de Mobilitat.

A més, la Comunitat Valenciana rebrà un total de 1.795,35 milions de fons europeus, dels quals 652,95 seran del React-EU; 250,90 del marc financer plurianual i 891,5 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

CREIXEMENT "MÉS MODERAT"

Tot i que es tracta d'uns comptes expansius amb 2.340 milions més que en 2021, l'increment de recursos per a despesa no financera ("partides que es destinen de forma efectiva als ciutadans") és "més moderat" que en altres anys. En concret, seran 1.666,5 milions, un 8,8% més que en 2021.

No obstant açò, el Consell "ha reorientat les seues prioritats per a mantindre la despesa social reforçada i destinar gran part dels nous ingressos a polítiques de desenvolupament regional, econòmiques i d'inversió". També cal remarcar que els comptes inclouran 101,7 milions d'euros per als primers pressupostos participatius de la Generalitat.

En concret, segons la classificació econòmica, el Capítol I dels comptes, que arreplega la despesa de personal, ascendeix en 2022 a 7.607,3 milions (5,7% més). Sanitat i Educació concentren el 88,6% d'inversió en aquesta matèria (6.688,2 milions); Justícia, el 3,8%; Igualtat, el 2,8% i la resta d'àrees sumen el 4,8%.

Les inversions també pugen fins als 3.121 milions, un increment del 58,4%, a causa dels Fons Extraordinaris del Mecanisme de Recuperació de la Unió Europea. En concret, les inversions "reals" del capítol VI experimenten un creixement del 88,8%, fins als 1.437 milions, mentre que les transferències de capital s'eleven fins als 1.684 milions (un 39,2% més).

Les despeses de funcionament es redueixen un 2,9% per la reversió del departament de Torrevella al sistema públic i del servei de ressonàncies magnètiques.

Quant a despeses i passius financers, el pagament d'interessos es redueix un 20,5%. En concret, els interessos del deute baixen en 82,44 milions per la reducció de tipus i l'"eficient gestió del deute". Els passius financers augmenten un 9,4% a causa de venciments de deute, que ascendixen a 7.058 milions, fonamentalment procedents del FLA.