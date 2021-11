Soler defèn les partides reivindicatives en els pressupostos i anuncia més contactes entre CCAA pel finançament

Així ho ha traslladat en la roda de premsa del ple del Consell extraordinari per a aprovar els pressupostos, després d'entregar el projecte en Les Corts i de la intervenció inicial de la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra. Els comptes ascendeixen a 27.967 milions d'euros, un 9,1% més que en 2021 i les més altes en la història de la Comunitat Valenciana.

Soler ha tornat a exigir al Govern que impulse una reforma "immediata" del finançament i fins aleshores dote a la Comunitat d'un mecanisme per a situar-se en la mitjana d'ingressos. Per açò ha justificat la inclusió de dos partides reivindicatives: l'habitual de 1.336 milions per l'infrafinançament i una nova de mil milions definida com a "fons de transició cap a la nova normalitat", similar als fons COVID dels dos últims anys.

Encara que ha assegurat que és "el més crític amb el Govern" quan no dota a les autonomies de suficients recursos, el conseller socialista ha defès que "mai havia aportat tant" com en aquests dos anys gràcies als fons COVID o a les entregues a compte.

Però ha insistit que el finançament és "insostenible, injust i s'ha de canviar" sobre la base d'un criteri de població ajustada, a més d'advertir que "la bola del deute creix" per l'infrafinançament i que és un problema que caldrà abordar quan la reforma siga realitat. I ha avançat que la Generalitat continuarà la setmana vinent la seua ronda de contactes amb altres CCAA perquè el nou model "beneficie a tots".

NOU FONS DE MIL MILIONS

Respecte al fons reivindicatiu de mil milions, Soler ha confiat que el Govern encara puga incloure'l en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2022 durant la tramitació parlamentària, dotat amb mil milions per a la Comunitat i per a la resta d'autonomies en funció de la seua situació. Ha remarcat que és una proposta "del govern de la Generalitat" i que el seu nom es va triar fa 48 hores.

Un fons que ha assegurat que també demanen altres comunitats autònomes, encara que no ha indicat si ha tractat amb el Ministeri d'Hisenda la seua inclusió en els comptes del Consell. Al seu juí, serviria per a suplir els fons COVID dels dos últims anys i per a "matar dos pardals d'un tret": consolidar la recuperació i compensar la tardança de la reforma del finançament.

Preguntat per com es finançarà l'augment de despesa en els pressupostos, Soler ha assegurat que es deu a la previsió de recaptar més impostos propis perquè graven més a les rendes altes i a les perspectives econòmiques favorables, al que ha sumat "un encreuament de moviments positius i negatius" en els recursos que aporta l'Estat a les CCAA.

"TOTS ES PODEN SENTIR SATISFETS"

En general, ha reconegut que són uns pressupostos "extraordinaris en el temps i en la forma" i s'ha mostrat satisfet per la "capacitat de negociació", a més de defendre que "tots es poden sentir satisfets" amb ells. "L'acord permetrà que puguen entrar en vigor, si tot va bé, l'1 de gener de 2022", ha dit, sense negar que tant a ell com al conjunt del Consell els haguera agradat aprovar-los abans.

També s'ha enorgullit de l'augment en despesa social, destacant que "cada 24 hores es distribuiran 47,4 milions d'euros" per a garantir els serveis bàsics, i de les sis anteriors comptes del Botànic. "Són els pressupostos de la recuperació", ha confiat, amb l'objectiu de no tornar a la situació prepandèmia.

Per a açò, el titular d'Hisenda s'ha compromès a afrontar amb responsabilitat les "debilitats" de la Comunitat mitjançant polítiques públiques "anticícliques". Altres de les seues prioritats són aprofitar i gestionar adequadament els fons europeus de recuperació i aconseguir que més valencians participen en els pressupostos participatius que s'han estrenat aquest any.

Ha reafirmat a més el compromís contra el frau fiscal i ha reivindicat l'esforç del seu departament i el "treball lleial" de la directora general de Pressupostos, Eva Martínez, assegurant que han tancat les comptes amb "generositat".