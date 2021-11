Atur.- CEV valora la baixada de l'atur però adverteix que "a la Comunitat és menys intensa que la mitjana nacional"

La patronal ha destacat positivament l'evolució en la contractació, sobretot en la contractació indefinida, així com l'afiliació a la Seguretat Social i el descens del nombre de persones acollides a ERTO.

No obstant açò, ha posat el focus en què la "dada negativa puntual se centra en la pujada de l'atur en el sector serveis de la província d'Alacant", i ha incidit, en un comunicat, en què "totes les trajectòries, tant sectorials com a provincials, apunten al fet que la reducció de la desocupació a la Comunitat està sent menys intensa que en la mitjana nacional".

Així, ha indicat que "el descens de l'atur en taxa mensual s'ha desaccelerat del 2,28 % al setembre al 0,02 % a l'octubre". En taxa interanual, l'atur (sense descomptar els ERTOs) ha descendit a la Comunitat un 3,04 %. "Es tracta del descens més baix en el rànquing autonòmic i se situa 11,83 punts percentuals per sota de la mitjana nacional, que descendeix un 13,73%", ha apuntat.

MAJOR CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

No obstant açò, ha posat l'accent que el nombre de contractes firmats durant el mes d'octubre va repuntar a la Comunitat un 4,61%, enfront de la caiguda de l'1,62% en mitjana nacional".

"La contractació indefinida va avançar un 4,75%, enfront del descens del 8,40% en mitjana nacional, i la contractació temporal un 4,59%, enfront de la caiguda del 0,77% en mitjana nacional. La contractació indefinida acumulada a la Comunitat es manté en nivells lleugerament superiors a la registrada a nivell nacional", ha destacat la confederació empresarial.

També ha ressaltat que l'afiliació mitjana a la Seguretat Social a la Comunitat ha recuperat a l'octubre 39.411 cotitzadores, la qual cosa equival a una pujada del 2,02% respecte al mes anterior, enfront d'una pujada mitjana nacional del 0,82 %. En taxa anual, incloses les persones en ERTO, el nombre d'afiliats a la Comunitat és un 4,02% superior al d'octubre de 2020; 0,33 punts superior a la mitjana del conjunt d'Espanya (3,69 %).

Respecte a les persones subjectes a ERTOs, a la fi d'octubre, després de descendir en 3.819 persones, encara quedaven a la Comunitat 13.082 persones subjectes a aquest règim. En termes relatius, el descens mensual és del 22,60%; 2,32 punts per damunt de la mitjana nacional.

PUJADA A ALACANT

La CEV ha indicat que, tot i que en la taxa mensual l'atur ha descendit a l'octubre en les províncies de València (-1,49 %) i Castelló (-1,01 %), ha pujat a la província d'Alacant (+0,57 %).

Sobre aquesta qüestió, ha destacat la pujada de la desocupació en el sector serveis alacantí, que relaciona amb "l'absència d'un pla d'Imserso 2021". "Tampoc està generant moltes expectatives de cara al mes de novembre", ha agregat.

De la mateixa manera, ha assenyalat que els tres descensos provincials "disten molt de la baixada de l'atur interanual del 14,84% que es registra en mitjana nacional".

ANÀLISI SECTORIAL

Per sectors, la CEV ha incidit que l'atur ha baixat en taxa mensual en els quatre grans sectors productius i ha pujat en el col·lectiu 'sense ocupació anterior'. Excepte en el sector agrícola, l'evolució sectorial a nivell autonòmic "ha estat en línia amb el registrat a nivell nacional", ha indicat.

Així mateix, "a diferència de l'ocorregut en la mitjana nacional, en el sector agrícola els components estacionals han portat a un significatiu descens de l'atur a les províncies de Castelló i València i, a més distància, a la província d'Alacant".

També ha valorat que "el descens de l'atur en el sector industrial de la Comunitat ha sigut més intens que en mitjana nacional". En eixe sentit, "la pujada de la desocupació en el sector manufacturer castellonenc ha sigut compensada per les baixades de l'atur en les províncies d'Alacant i València", ha puntualitzat la CEV.

El macrosector serveis "mostra una major heterogeneïtat", segons ha destacat la patronal: "L'atur baixa amb certa intensitat en la província de València i en menor mesura en la província de Castelló, però puja en la província d'Alacant. En el seu conjunt, les baixades de l'atur en les províncies de València i Castelló han compensat la pujada de la desocupació en la província d'Alacant".

En taxa anual, l'atur baixa en els tres sectors transformadors, així com en el col·lectiu "sense ocupació anterior", però puja en el sector agrícola.

En la resta de sectors, la CEV ha advertit de "la gran bretxa que existeix entre l'evolució de les branques de la Comunitat i el major dinamisme mostrat en mitjana nacional". La diferència general s'amplia fins als 11,83 punts, i es concreta en 10,7 punts en servicis; 11,02 punts en construcció; i 7,15 punts en indústria. En el col·lectiu 'sense ocupació anterior' la bretxa puja fins als 16,88 punts.

"Aquestes divergències es materialitzen en la bretxa que existeix entre el volum d'atur registrat a l'octubre d'enguany i al febrer de 2020. La Comunitat és la regió que menys ha reduït aquesta diferència. Mentre a nivell nacional el nivell de desocupació és en aquest mes octubre 0,34 punts superior al de febrer de 2020, a la Comunitat aquesta diferència s'eleva al 14,77%", ha conclòs la CEV.