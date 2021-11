'Cineuropa' regresa como festival competitivo internacional y una programación de más de 160 películas

Esta 35ª se celebrará entre el 8 y el 24 de noviembre en seis espacios de la capital gallega, en concreto el Teatro Principal, el Salón Teatro, Númax, Multicines Compostela, el Museo das Peregrinacións y la Sala Mozart del Auditorio de Galicia.

La principal novedad del programa radica en la nueva sección a concurso que incluirá doce títulos con propuestas de Filipinas, Chile o Uruguay, de las que nueve serán primicias absolutas en el territorio nacional. Entre ellas se encuentran 'Mass' de Fran Kranz o 'Moneyboys' de C.B.Yi, que pasaron por festivales como Sundance o Cannes.

Un jurado integrado por la directora Gabriela Guillermo, la periodista y crítica Imma Merino y el cineasta compostelano Alfonso Zarauza será el encargado de escoger la mejor película y premios a la dirección, interpretación y guión de estos doce títulos.

Además de este jurado internacional, esta nueva edición contará de nuevo con la propuesta favorita del público que se anunciará en al ceremonia de clausura el miércoles 24 de noviembre, además del premio 'Xurado Novo'.

ACTO DE RESISTENCIA

El programa ha sido presentado este miércoles de la mano del director del evento, José Luis Losa, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, la edil de Acción Cultural, Mercedes Rosón, y el diputado de A Coruña Xurxo Couto.

Entre las novedades de este año se encuentran la sección 'Cinema e Totalitarismo', el lema del festival de este año que busca "dar un salto" tras una pasada edición que se mantuvo en plena pandemia "como acto de resistencia cívica", señaló Losa, quien valoró especialmente el paso a contar con una sección competitiva internacional.

"Hacía año que lo pensábamos, que había suficiente masa crítica", ha señalado el director del festival, quien apeló además al valor "democratizador" que ejerce el evento para acercar al público propuestas alejadas de las grandes salas comerciales y a las que no suele tener acceso más allá de festivales internacionales. "Nos va a ayudar a darle más visibilidad a las películas y a tener más visibilidad como festival".

También se incluyen otras propuestas como '1971. O ano das armas', que recopila varias de las obras impulsadas en el "estallido" fílmico registrado ese año, o las retrospectivas dedicadas a Fernando Fernán Gómez y al gallego Alberte Pagán, uno de los galardonados en los Premios 'Cineuropa 2021'.

Suiza será el país invitado de esta edición con una representación de films estrenados en diverso festivales internacionales como 'Azor', 'Zahorí' y 'Spagat', además de una ampliar retrospectiva con nueve títulos del director Alain Tanner.

SECCIONES Y PREMIOS

El programa recupera otras citas clásicas como la sección oficial europea y panorama internacional, con propuestas como la japonesa 'Drive my Car' (premio al mejor guión en Cannes); 'DOCS Cineuropa', con 'Los Sinsombrero'; 'Fantastique Compostela', con 'Coming Home in the Dark' o 'Prisoners of the Ghostland' y panorama audiovisual galego, con 'Jacinto' de Javi Camino.

Además de una selección de la programación de la pasada edición, que se celebró en circunstancias muy específicas y muy limitada por las restricciones sanitarias, se recupera el maratón con cerca de doce horas de cine en sesión continua y se pondrá a disposición del público 16 títulos escogidos de entre varias de las secciones del programa para su visionado en la plataforma digital 'Filmin'.

El festival concederá premios 'Cineuropa 2021' al cineasta Navad Lapid, la actriz Veronica Forqué y el realizador gallego Alberte Pagán, y proyectará a su vez las películas 'Kika', 'BS.As' y 'Ha'berech'.

El programa se completa con diversas actividades entre las que destacan los encuentros con directores y autores, que traerán a Compostela a cerca de una treintena de cineastas como Óliver Laxe o el portugués Miguel Gomes, o las mesas-debate sobre cine de totalitarismos y otra dedicada a la 'trilogía nacional', que se centrará en la transición desde la mirada de Luís Berlanga.

REFERENTE NACIONAL

Durante la presentación del evento, el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, destacó esta cita "absolutamente extraordinaria" y "un referente inexcusable del cine" a nivel gallego y nacional.

El regidor incidió, especialmente, en el mensaje sobre totalitarismos que presenta este año el festival, una cuestión que "sigue viva" y de la que "ningún espacio está libre" en la actualidad ante el auge de la extrema derecha. "Si en algún momento nos creímos que estábamos vacunados, a lo mejor hay que vacunarse otra vez", añadió.

Asimismo, el diputado Xurxo Couto valoró el peso del evento y la trayectoria del festival, mientras que Mercedes Rosón destacó la recuperación de aforos "al cien por cien" tras la "dramática" reducción a 30 personas de la pasada edición.