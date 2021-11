Así es Nicolás Furtado, el hombre que ha conquistado el corazón de Ester Expósito

Ha sido la noticia de la semana en lo que se refiere a nuevas parejas, siempre y cuando tengamos en cuenta que no hay oficialidad alguna entre lo que dicen que ha sucedido con Kim Kardashian y Pete Davidson agarrándose de la mano en un parque de atracciones. Pero no hablamos de ellos, sino de algo que ha ocurrido dentro de nuestras fronteras y que ha desatado todo tipo de habladurías por tratarse, ella, de la española con más seguidores en Instagram, y él, de un semidesconocido que llega desde el otro lado del Océano Atlántico: hablamos de Ester Expósito y Nicolás Furtado, quienes se han convertido en la pareja de la que se quiere saber absolutamente todo. De ahí que empecemos por conocerle a este actor uruguayo que ha conquistado el corazón de la intérprete de 21 años.

Nacido en el barrio de La Teja de la capital, Montevideo, el 6 de febrero de 1988 (tiene 33 años), las artes llamaron muy pronto a la puerta de Furtado, cuya madre es profesora de secundario. El futuro actor, con sus compañeros de colegio, formó una banda en la que tocaba la batería.

Sin embargo, pronto fue orientándose hacia la arquitectura, hasta que comenzó a realizar varios talleres de interpretación, para acabar como egresado en 2008 de la Escuela del Actor del director Ricardo Beiro. Eso sí, no se queda en Uruguay, sino que se marcha al país vecino: Argentina.

"Allá la industria audiovisual está complicada. Hay buenos profesionales, buenas ideas, pero pocas producciones. No es muy redituable. Hay muchos factores que hacen que no se produzca tanto como acá. En Uruguay la opción era quedarme haciendo teatro y la verdad es que también quería probar cine y televisión", le aseguró a la revista WATT sobre sus inicios, montando pequeñas obras a las que "no iba nadie".

"No sabía cómo carajo convocar gente. En la sala de al lado había un tipo de la televisión que llenaba. Eso me marcó. Me di cuenta que primero me tenía que hacer conocido para poder convocar. Y emprendí mi camino con eso en la mente. El día de mañana voy a hacer la obra que tenga ganas y a través de las redes sociales y de los que me conocen ya voy a tener mi propio canal de difusión. Es mirarlo un poco como una empresa. Si bien soy un artista, tengo que tener una forma de vender y que la gente conozca lo que hago", declaró. Eso sí, no niega que tuvo un enorme golpe de suerte.

Fue conocer a un productor argentino, Pablo Ferreiro, que le animó a probar suerte en el país vecino tras un par de producciones de telenovelas en Uruguay (Porque te quiero así, Maltratadas) y le dio, de hecho, algunas oportunidades en series como Dulce amor o Somos familia.

Justo entonces le llegaría la fama prácticamente internacional gracias a la serie El marginal, donde se metía en la piel de uno de los protagonistas, Diosito, y que es trasmitida por la TV Pública Argentina y por el gigante Netflix. También la crítica, pues después de tres años encarnándolo, en 2019 se alzaba con el Premio Platino a Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie. "Interpretarlo fue un antes y un después", ha llegado a decir.

A Love Story

Precisamente en la última gala de estos premios, que se celebró en Madrid a primeros de octubre, es cuando él y Ester Expósito, recién soltera después de haber roto poco antes del verano con Alejandro Speitzer (y con polémica de por medio) habrían coincidido y, de paso, habría surgido la chispa que ha resultado en su amor naciente, y no los rumores que unían a la actriz con Rauw Alejandro, quien es el novio de Rosalía.

Tal y como informó la revista ¡Hola!, la recordada Carla en Élite y Nicolás, que además ha dicho en alguna ocasión que la famosa de quien estaba enamorado de pequeño era Madonna, acudieron juntos a un evento de la revista Elle en Sevilla, aunque la entrada pasó algo desapercibida, y, cuando regresaron a Madrid, fueron fotografiados en la estación muy acaramelados y con evidentes muestras de cariño.

Esto, de hecho, solo confirmaba ciertos rumores que venían barruntándose en las redes: primero, debido a una story que subió el actor en la que escribió "Las calles de Madrid y su gente" en los que aparecía la actriz tapada por un sombrero; y luego la propia Expósito utilizaba su Instagram, el contraste del blanco y negro y Halloween para aparecer con un joven a su espalda que hoy por hoy ya sabemos que se trataba de Furtado.

Ester y Nicolás. INSTAGRAM

Lo curioso es que el actor se encontraba estos días en Madrid y ya hay quien ha tirado del hilo y ha vinculado su historia de amor con uno de los grandes culebrones que más están dando que hablar estos días: el de Wanda Nara y el jugador del Paris Saint-Germain Mauro Icardi.

¿Por qué? Porque la actriz argentina Eugenia Suárez, más conocida como La China Suárez y quien se dice que en toda esta polémica ha sido el tercer vértice de un triángulo amoroso -que solo el delantero sabía que era triángulo-, está en Madrid rodando Objetos, un thriller con Álvaro Morte y Verónica Echegui. Y claro, resulta que hasta hace poco ella y Nicolás Furtado habían sido captados por la periodista Maite Peñoñori teniendo una cita en Milán. Un culebrón que parece tener su fin con el comienzo de este amor.