Luengo critica a la CHS y al MITECO por no dar respuesta en un año al Recuperación Hidrológico Forestal del Mar Menor

Luengo ha explicado que dicho plan está incluido dentro de la Estrategia de Gestión Integral de Zonas Costeras y que se le envió al Ministerio y a la CHS para que trasladaran su opinión. "Eso fue en 2020. El Gobierno regional lo tiene claro. Hemos llevado a cabo el inicio de la evaluación ambiental estratégica para poder dar seguridad jurídica al documento", ha dicho el consejero , que ha anunciado que en las próximas semanas saldrá a información pública.

"El único organismo que tiene competencia para llevar a cabo la ordenación de la cuenca es la CHS", ha dicho el consejero en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el inicio de la reforestación de la cuenca vertiente al Mar Menor para hacer frente al riesgo de inundaciones y arrastre de sedimentos contaminados. "Como no queremos más lío, no pasa nada, por eso nuestro presidente pidió a través del Consejo de Gobierno la solicitud de las competencias de la cuenca", ha expuesto el consejero.

Durante la sesión, la consejera de Educación, Mabel Campuzano, también ha tenido que responder a una pregunta sobre por qué no se han contratado docentes Covid este curso. Campuzano ha justificado la decisión en los buenos datos de la pandemia. Ha dicho que los protocolos anticovid han sido eficaces en los colegios, que la ratio está por debajo de la media nacional y que no ha sido necesario más profesorado de refuerzo. "Las cifras nos están dando la razón, no tenemos incidencia en los colegios apenas y se han demostrado que son los lugares más seguros para que nuestros alumnos estudien", ha apuntado.

Por otro lado, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha contestado, también a instancias de los socialistas, una pregunta sobre el contrato de la televisión pública de la Región. En este caso, el consejero ha reconocido que la nueva adjudicación ha estado sometida a muchas vicisitudes, pero mantiene que los pasos dados por el Ejecutivo cuentan con los avales de los servicios jurídicos y compromete que el contrato de emergencia expirará en cuanto se adjudique la licencia.

"Solo existe un único contrato de emergencia realizado conforme a ley velando por el interés general y un único contrato de emergencia que cuenta con el aval de los servicios jurídicos de la Consejería, en cuanto se resuelva el actual proceso de licitación y tengamos un nuevo adjudicatario, la licencia de ese contrato de emergencia expirará", ha afirmado.

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, por su parte, ha respondido a una pregunta del Grupo Mixto sobre el plan que tiene la Consejería para facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, Díez de Revenga ha reiterado que el Gobierno regional defiende el libre mercado y el facilitar a los ciudadanos que puedan acceder "por sus medios a la vivienda. Nosotros identificamos las barreras que se pone al ciudadano y las disolvemos, como con la línea de avales", ha dicho indicando que la ley de Vivienda que del Gobierno nacional "ya está restringiendo el mercado de la oferta".