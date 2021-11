El ex director económico del IVAM descarga en Ciscar y en el departamento artístico la compra de obras de Rueda

Lledó ha declarado este miércoles en la Audiencia de Valencia en el juicio que se sigue contra él, Consuelo Ciscar y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, por la pieza 2 del caso IVAM, relativa a un presunto fraude en la adquisición de obras de Rueda. La pieza principal del procedimiento, centrada en presuntas irregularidades de Ciscar para promocionar la carrera artística de su hijo, Rafael Blasco, conocido como 'Rablaci', acabó en septiembre con una conformidad.

Lledó, quien se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros, tal y como le solicita provisionalmente la Fiscalía, fue condenado hace tres años al pago de una multa de 1.080 euros por almacenar en el ordenador del trabajo imágenes de menores de contenido pornográfico. Las fotos fueron descubiertas durante el análisis de la copia de seguridad de su ordenador intervenido en el caso IVAM.

Al acusado se le ha preguntado este miércoles por la compra, con cargo a los fondos públicos, de 58 reproducciones de obras de Gerardo Rueda, y se ha desvinculado prácticamente de todo el procedimiento excepto de un apartado, la lectura del contrato cuando se pasaba a la firma de la directora. También se encargaba de concretar si había presupuesto y crédito.

Lledó, licenciado en Derecho y en el IVAM desde 2004, ha explicado que él no participaba "absolutamente" en ninguna fase de la gestión de la contratación ni en las propuestas de adquisición de obras. En concreto, respecto a Gerardo Rueda, ha señalado que no sabía ni quien era y ha dicho que la primera noticia que tuvo respecto a la compra de obras del artista fue en diciembre de 2004, cuando se le convocó a una reunión de la comisión de adquisiciones.

En ese encuentro "que se celebraba en el despacho de la directora", ha matizado, su única función era la de decir si había presupuesto. Tras la reunión, la documentación pasaba al departamento artístico, donde se hacía la propuesta de gasto y figuraban los datos de la obra a adquirir.

En general, la norma a seguir en estos casos, ha especificado, era recibir propuestas de adquisición y posteriormente se despachaban de forma "oral" con la directora del museo, Consuelo Ciscar. "Era la directora y la comisión de adquisición los que hacían las propuestas para comprar las obras", ha detallado.

Así mismo, ha insistido en que las instrucciones de gestión administrativa venían "siempre" del departamento artístico, que era quien facilitaba los datos.

Preguntado por quién decidió pagar la obra antes de recibirla, ha respondido: "Cuando yo veo una factura, entiendo que la obra está en posesión del museo. Y es así porque me lo dice la firma. Yo trabajo sobre papel, yo no veo las obras. Con la factura firmada y conformada, se adelanta el pago", ha expuesto.

Así mismo, interpelado por el motivo por el que se firmó antes el contrato de adquisición que la emisión del informe preceptivo previo, ha dicho que el motivo es "una mala gestión". "Cuando se pedía un borrador de contrato, se hacía y se ponía una fecha. Luego iba a la directora, volvía a administración y se mantenía la firma inicial cuando se remitía al vendedor. Había un desfase, un error, porque había que dejar la fecha en blanco. Pero esto no tenía la más mínima trascendencia. Es un error de gestión", ha dicho.

NEGOCIACIONES Y CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

Lledó ha repetido que él no se encargaba de negociar las condiciones de adquisición de las obras: "Los precios de las obras de arte los fija el vendedor. Desconozco las posibles negociaciones que puede haber tenido la directora con Rueda respecto al precio. A mí el precio me da igual porque yo lo desconozco", ha aseverado.

Además, ha afirmado que no se requirió un certificado de autenticidad de las obras de Rueda porque no era lo habitual. "Cuando se adquiere una obra de arte a una galería o a un artista nunca se pide el certificado de autenticidad. En este caso, si el vendedor es el hijo del artista y vende sus obras, la presunción de legalidad es completa salvo que haya un elemento que rompa esa presunción. Y en este caso no pasó".

Preguntado en este punto si las obras de Rueda podrían ser falsas, ha dicho: "No lo sé. Eso no es una cuestión mía. Para eso estaba el departamento de conservación".

Por último, en relación con los precios y pasos para la fundición de las obras, ha indicado que esto no lo fijó José Luis Rueda, sino el departamento artístico. Ha indicado que podrían haber correos del hijo del artista interesándose por el procedimiento pero no dando órdenes ni negociando en nombre del IVAM.