El abogado de Fundación Amigos de Galicia pedirá prisión permanente por el crimen de Valga, que sigue en instrucción

En declaraciones a Europa Press, el letrado de la fundación ha afirmado que existen "indicios" para reclamar prisión permanente revisable por este triple crimen dado que "se causó la muerte concurriendo la circunsancia de alevosía".

Así, ha señalado que, según las investigaciones, el autor confeso disparó a su exmujer y la madre y la hermana de ésta con "un instrumento que facilitaba el alcance del resultado" de muerte, un arma, y sin que ellas contasen con mecanismos para defenderse.

"Al producirse más de dos muertes procede la imposición de la pena de prisión permanente revisable", ha apuntado Francisco José Lago, que ha insistido en que la petición se planteará "cuando sea el momento procesal oportuno".

En esta línea, ha incidido en que el caso se encuentra en fase de instrucción y ha aclarado que después de su conclusión se solicitará la apertura del juicio oral y se procederá a su señalamiento y la constitución del jurado popular y, en su caso, se celebrará una audiencia preliminar.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía han trasladado a Europa Press que no están finalizadas las diligencias de investigación y que se encuentran en proceso de resolución los recursos de las partes. En este sentido, las mismas fuentes han insistido en que todavía no se ha emitido un dictamen de calificación porque "ese momento procesal aún no ha llegado" y requiere la finalización del procedimiento en el juzgado de instrucción. Además, han remarcado que será preciso recabar la documentación y los recursos de las partes para llegar a una conclusión.

Asimismo, deberán pronunciarse la acusación particular, promovida por la familia de las víctimas, y la defensa.

CRIMEN

El autor confeso del triple crimen, José Luis Abet, residente en Ames (A Coruña), se desplazó a primera hora de la mañana del 16 de septiembre de 2019 hasta Valga, donde sorprendió a su exmujer cuando ésta salía de su domicilio con sus dos hijos, de siete y cuatro años.

Después, disparó en Valga contra su expareja y la madre y la hermana de ésta con un arma corta para la que no consta que tuviese permiso. Posteriormente, Abet fue enviado a prisión sin fianza, donde permanece, tras pasar a disposición judicial después de entregarse por haber matado a las tres mujeres.