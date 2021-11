Las tendencias para pelo más atrevidas con tintes fantasía y peinados de lo más futuristas

El pelo reivindica su importancia y lo hace con recogidos cada vez más atrevidos y peinados que requieren más mantenimiento y esfuerzo. Un nuevo concepto que nos trae looks de inspiración vanguardista, una nueva propuesta para diseñar nuestra imagen y en la que todo nos está permitido.

Nunca las tendencias nos habían ofrecido una libertad como esta para ser únicos e irrepetibles, permitiendo expresar hasta la personalidad más excéntrica con nuevas modas rompedoras.

Vibrar con el color

Los tonos neón son tendencia en el maquillaje, la moda, pero también en el pelo, que se convertirá en el protagonista de cualquier look, por lo que es solo apto para aquellos que no les importe llamar la atención.

"Los colores fantasía toman la máxima intensidad con matices flúor. Si no te atreves a cambiar con un tinte el color, prueba con pelucas o extensiones para crear looks monocolor a juego con la ropa para eventos especiales. También puedes incorporar estos tonos incluyéndolos en algunos mechones o solo en las puntas", explica Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

Adiós al efecto 'messy'

Ahora se busca demostrar al mundo que de verdad interesa cuidar de nuestra imagen, con peinados y cortes de alto mantenimiento, dejando atrás el efecto messy, también conocido como bed hair, tan popular que adoran las francesas.

"Las texturas perfectamente peinadas y planchadas, sobre todo en melenas largas, tal y como las llevábamos a finales de los 90 y principios de los 2000, están acabando con los looks naturales. Nos apetece vernos perfectas, bien peinadas, aunque con un toque futurista en los recogidos", asegura Charo García, de Ilitia Beauty & Science.

Remarcando la personalidad

No son tiempos para medias tintas y se pasa rápido de un extremo a otro, entre conseguir un peinado inmejorable o bien en parecer que se vuelve de una fiesta completamente alocada.

"La manera de peinarnos oscila entre looks grunge en los que el volumen es exagerado, y, por tanto, despeinados y nada naturales, y los impecables y trabajados con plancha o cepillo y secador. Simular lo natural cada vez es menos tendencia porque queremos marcar nuestra intención y que no pase desapercibida", comenta Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Los nuevos recogidos con efecto 'wet'

Fendi estableció las directrices a seguir en el desfile de la colección SS-22 con el efecto wet que dio a sus modelos en los peinados. Ahora, se busca romper con los límites de lo establecido y una estética futurista parece ser que será la siguiente gran tendencia.

"Las texturas húmedas buscan la sofisticación mediante la creación de recogidos sorprendentes que quieren salirse de la norma. Se combinan con trenzas, moños o coletas y crea, incluso, figuras con el pelo. La idea es formar nuevas siluetas más creativas que nunca. El peinado de las secciones rompe con lo establecido, consiguiendo un look de vanguardia", asegura Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.