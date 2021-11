Ayuso, sobre la crisis del PP madrileño: "Las cuestiones de partido pesan, pero el alcalde y yo estaremos a la altura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que "las cuestiones de partido siempre pesan", pero también ha defendido que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y ella han trabajado siempre con "absoluta complicidad y apoyo", y que estarán a "la altura" para que el PP madrileño salga fortalecido tras la celebración del Congreso de la formación.

"Las cuestiones de partido pesan, y me gustaría hablar de ellas, pero ahora estoy centrada para trabajar por los ciudadanos, pero tengo claro que la colaboración y la lealtad del Ayuntamiento y la Comunidad son necesarias y lo hemos mantenido siempre, mi trabajo con el alcalde es de absoluta complicidad y de apoyo y en estos años lo hemos demostrado", ha señalado Ayuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La líder regional ha tenido que contestar a más de un decena de preguntas sobre el PP de Madrid, y en una de ellas ha indicado que desde la sede de la Presidencia de la Comunidad procura "dejar al margen las cuestiones de partido" pero ha reconocido que "lo que está pasando no es fácil".

"Tengo una responsabilidad de gobierno que está por encima de todo. No se entendería otra cosa de hecho. Acabamos de celebrar unas elecciones y me han dado un mandato, con mucho peso precisamente para centrarme en la recuperación económica de Madrid", ha apuntado.

A pesar de estas palabras, ha sostenido que le gustaría que la situación que se está viviendo en el partido "pase pronto" y que salgan de ella "unidos, fortalecidos y centrados en lo importante, que es Madrid".

Preguntada por su relación con el presidente del PP, Pablo Casado, la mandataria ha asegurado que tiene una "buena relación" con él, que han mantenido durante 17 años. Tal y como ha insistido, ella quiere "normalidad, coherencia y que las cosas sigan como hasta el momento". "Hemos estado unidos y hemos cosechando los mejores resultados jamás pensados en Madrid", ha dicho.

Respetará los plazos pero quiere un Congreso pronto

La 'popular' ha reiterado que le gustaría que el Congreso Regional se celebrase "pronto para evitar más confrontación" aunque ha incidido en que es "respetuosa con los plazos" y no va a estar en ningún problema de ese tipo.

"Desde luego, creo que ir a unas urnas a uno siempre le hace libre, es lo que me ha pasado en las últimas dos ocasiones al frente de la Comunidad de Madrid y por eso me gustaría seguir adelante con este proceso", ha recalcado, para a continuación insistir en que "la relación es buena". A su parecer, lo más difícil cuando se viven momentos así es "pensar el final" y, en este caso, sabe "que el desenlace va a ser bueno".

La relación es "muy buena"

Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP ha insistido en que su relación institucional, política y personal con Ayuso, es "muy buena" y que a él los 'entornos' no le van ni le vienen porque sólo le importan las personas.

"Tengo un contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad, nuestra relación es muy buena. A mí los 'entornos' ni me van ni me vienen, a mí lo que me va son las personas. Mi relación con Isabel Díaz Ayuso es muy buena y los madrileños perciben que vamos al unísono", ha declarado desde Pirámides, donde ha conversado con vecinos infractores que han sustituido multas por trabajo comunitario.