Detingut un home per agredir el seu pare en L'Altet (Elx)

Una vegada els agents van arribar al lloc dels fets, van poder observar a un veí subjectant a un dels implicats en la renyina, mentre que van trobar a l'altre a l'interior d'una vivenda visiblement adolorit, expliquen fonts municipals.

Segons va manifestar als policies, pare i fill haurien discutit a causa de l'acusació per par del fill al progenitor d'una actitud impròpia i delictiva amb dades fins a cert punt incoherents.

No obstant açò, el pare va indicar que el detonant de la baralla va ser, suposadament, recriminar-li al seu fill haver escopit des del balcó al carrer. Ell va reaccionar violentament contra el seu progenitor, sent atacat aquest amb punyades, cops de genoll i patades per tot el cos. El propi agredit va explicar a la patrulla que el seu fill podria haver tingut un brot psicòtic.

Fruit de la forta agressió, un dels veïns de l'immoble va haver d'intervenir per a evitar mals majors. El pare va ser atès en un centre sanitari, diagnosticat amb una fractura costal.

El presumpte agressor, de 29 anys, va ser detingut i traslladat a dependències policials.