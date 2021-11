El Consell reclama al Govern d'Espanya 723,3 milions per l'atenció sanitària a desplaçats i estrangers

Aquesta quantitat pendent de cobrament respon "la inoperativitat" dels mecanismes establits per a la compensació d'aquest gasto sanitari, el Fons de Garantia Assistencial i el Fons de Cohesió Sanitària, segons han assenyalat fonts de la Generalitat.

Sobre aquest tema, recorden que el RDL 16/2012 va crear el Fons de Garantia Assistencial (Foga) per a articular la compensació de despesa sanitària entre comunitats autònomes emissores i receptores de persones desplaçades, i que "hauria d'haver resolt el desequilibri" que pateixen les comunitats autònomes de caràcter turístic en l'atenció de desplaçats temporals procedents d'altres territoris.

No obstant açò, quasi 10 anys després de la seua aprovació, el RDL 16/2012 només s'ha desenvolupat des de gener de 2014 per a compensar l'assistència primària i receptes de farmàcia, però no en l'àmbit de l'assistència especialitzada.

Per açò, existeixen imports sense abonar en primària i recepta anteriors a 2014, que sumen 23,1 milions, així com altres 558,4 milions corresponents a l'atenció especialitzada. A açò cal sumar altres 55,5 milions d'euros per liquidacions pendents del Fons de Cohesió Sanitària.

Entre tots aquests conceptes, el deute acumulat amb la Comunitat Valenciana des de 2012 en concepte d'atenció a desplaçats nacionals ascendeix a 637 milions d'euros.

DESPLAÇATS ESTRANGERS

Respecte als desplaçats estrangers, d'acord amb la normativa vigent, la Conselleria de Sanitat factura l'atenció sanitària als ciutadans amb Targeta Sanitària Europea o procedents de països amb conveni d'assistència sanitària recíproca.

No obstant açò, malgrat que són les comunitats els qui facturen l'atenció als pacients estrangers, els pagaments que realitzen els tercers països per les cures als seus ciutadans es canalitzen a través de l'Administració de l'Estat, en concret, a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i el Ministeri de Sanitat.

En concret, la Comunitat Valenciana ha facturat entre 2003 i 2020 un total de 371,25 milions per l'atenció a pacients internacionals mentre que en eixe temps ha rebut de l'Estat 284,91 milions. D'aquesta forma, la diferència entre el facturat i els diners liquidats per l'Estat per aquest concepte llança un desequilibri que suposa un perjuí de 86,33 milions d'euros acumulats entre 2003 i 2020.

D'aquesta manera, la suma entre el deute acumulat amb la Comunitat Valenciana en concepte d'atenció a desplaçats nacionals, 637 milions, i les pèrdues en l'atenció a pacients estrangers, 86,3 milions, llança una quantitat de 723,3 milions d'euros deguts com a "conseqüència de la falta de compensació adequada per aquesta prestació assistencial".