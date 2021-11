CCOO anuncia movilizaciones hasta final de año para exigir la derogación de la reforma laboral

Espejo ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de un acto con delegados de comités de empresa de Comisiones Obreras en Aragón, en el que les ha informado del calendario de movilizaciones previsto por este sindicato, cuya primera acción se ha llevado a cabo tras la reunión, con una concentración ante el Monumento de la Constitución de la ciudad de Zaragoza.

En este sentido, la sindicalista ha explicado que "venimos a compartir con los compañeros en Aragón las movilizaciones que hemos arrancado ya desde CCOO", y ha señalado que se irán planeando "desde los territorios", con manifestaciones y concentraciones que "culminarán con una gran movilización" a final de año.

Espejo ha incidido en la reivindicación de la reforma laboral, de la que ha dicho "sí o sí tiene que darse a al finalizar el presente año".

"No es el momento de excusas por parte del Gobierno" ha recalcado, para continuar diciendo que "es la hora de que salga adelante esa agenda social que se creó para el Gobierno de coalición".

NO ES TIEMPO DE VETOS

La secretaria general de CCOO de Industria ha manifestado que "no es tiempo de vetos", y ha especificado que "si CEOE no entra" en la negociación para la reforma, "el Gobierno tiene que sacar adelante como sea" la derogación de la legislación aprobada por Gobierno del PP "que tanto daño y tanta devaluación salarial ha llevado a los trabajadores".

Espejo ha subrayado que "o sale la reforma laboral como tiene que salir", lo que exige "volver al equilibrio de la negociación colectiva", o, de no ser así, "ese sindicato estará en la calle en defensa de los derechos de los trabajadores".

La sindicalista ha argumentado que "si el acuerdo es tripartito, porque entramos los tres agentes sociales, bienvenido sea", pero ha reafirmado que si no se alcanza ese consenso "porque CEOE no quiere sumarse no es de recibo es que se bloquee por parte del Gobierno esta posibilidad".

Espejo ha recordado que "ya en diciembre de 2018 Comisiones Obreras, llegó a un acuerdo con el anterior Gobierno del Partido Socialista" sobre la reforma laboral y, "por el motivo que fuere, no hubo altura de miras y no se llevó a cabo".

Entre los motivos para exigir la derogación ha citado el objetivo de "acabar con la precariedad" del empleo. Según Garbiñe Espejo hay que "romper la dualidad" entre trabajadores fijos y eventuales "que sufre España, sobre todo en el empleo juvenil", y ha reseñado que esto "no va en contra del mandato de la Unión Europea".

EL FUTURO DE LAS PENSIONES

Espejo se ha referido también a la subida de cotizaciones propuesta por el ministro Escrivá y ha puntualizado que "aún no sabemos cómo será" pero ha expresado que "desde Comisiones Obreras lo que venimos diciendo es que tenemos que garantizar las pensiones del futuro". Para garantizar a largo plazo esas prestaciones "uno de los primeros factores que hay que poner encima de la mesa es el destope de las cotizaciones más altas".

Según Espejo, "esto no tiene que poner en peligro ningún tipo de desarrollo, ni en el sector industrial ni en el resto de los sectores".

La secretaria general de CCOO de Industria, Garbiñe Espejo, ha continuado diciendo que las negociaciones "de momento están abiertas" y que se está valorando "tanto las propuestas de parte del Gobierno, como las que hemos lanzado desde desde Comisiones Obreras" y, desde ese punto, el acuerdo "irá evolucionando".