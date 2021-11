Més de 100.000 xiquets d'entre 7 i 10 anys rebran la revista 'Llegim?' a través de col·legis i biblioteques

La Fundació FULL, Fundació pel llibre i la lectura, que ha informat d'aquest iniciativa a través d'un comunicat, ha explicat que la revista infantil 'Llegim?' ofereix "un disseny visualment atractiu i continguts especialment adequats per als xiquets i les xiquetes d'entre 7 i 10 anys"

Així mateix, ha detallat que aquesta publicació gratuïta, "que consta de 32 pàgines, impreses a tot color, inclou quatre còmics escrits per professionals de l'escriptura valenciana com Fani Grande, Teresa Broseta i Jesús Cortés; dos poemes de l'autora Fina Girbés, i un conte de Pasqual Alapont".

Els dibuixos que presenta han sigut dissenyats per professionals del món de la il·lustració valenciana com a César Barceló, Toni Cabo, Jesús Huguet, Javier Lacasta Llàcer i Josep Vicó. A més, la publicació conté jocs, manualitats, una recepta de cuina i "un bon grapat de consells pràctics que animaran a les famílies valencianes a visitar les biblioteques i les llibreries de barri, donaran idees per a regalar llibres en ocasions especials i descobriran les pautes per a crear la biblioteca personal de casa".

Aquesta campanya 'Llegim? 7-10 anys' és la continuació de la col·laboració iniciada per Fundació Broseta i Fundació FULL en 2019 i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021.

En aquesta ocasió, la iniciativa, que arriba a la seua tercera edició, amplia els continguts de campanyes anteriors dirigides a xiquets i xiquetes de 0 a 7 anys i de 8 a 12 anys.

El projecte compta amb un espai web propi (