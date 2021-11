El Consell presenta uns pressupostos de 27.967 milions (+9,1%) amb un fons de transició cap a la nova normalitat

Aquests comptes inclouen tant l'habitual partida reivindicativa de 1.336 milions per l'infrafinançament autonòmic com un nou fons de transició cap a la nova normalitat, per mil milions d'euros, per a impulsar la despesa social reforçada.

"Hem de continuar responent les exigències 'pandèmiques'", ha declarat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, després d'entregar el projecte en Les Corts. Com a president del parlament, Enric Morera ha bromejat que són els pressupostos "més esperats de la història" i ha confiat que contribuïsquen a l'eixida de la crisi.

El projecte de pressupostos es presenta per primera vegada des de 2015 fora de termini, ja al novembre, pel retard de la comissió política interna dels socis del tripartit (PSPV-Compromís-Unides Podem) per a quadrar els números. Açò sí, el calendari parlamentari s'ha ajustat perquè la tramitació finalitze com és habitual abans de Nadal.

