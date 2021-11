Almeida plantea intercambiar las multas de botellón por trabajos comunitarios

Al alcalde de Madrid le parecería "razonable" que los jóvenes supieran las consecuencias que tiene el botellón. En este sentido, José Luis Martínez-Almeida ha confirmado que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto extrapolar su programa de Prestación Ambiental Sustitutoria (PAS) a la actividad del consumo de alcohol.

Y es que uno de los motivos más frecuentes por los que se producen las sanciones es en relación con el botellón y por dejar los restos de los productos que se consumen en zonas verdes. A lo que se suma, como ha recordado Almeida, que la práctica del botellón está prohibida. "Por tanto, todo es estudiable", ha indicado el regidor popular en su visita al programa de Prestación Ambiental Sustitutoria (PAS) que se renovará otros tres años más.

Todo con el objetivo de que aquel que haga grafitis, abandone residuos en espacios públicos, no recicle correctamente, deposite residuos fuera de las papeleras (leves) o bien cambie el aceite en la vía pública, abandone muebles y electrodomésticos o no recoja las heces de sus mascotas (grave) "conozca la norma y respete la labor de los servicios de limpieza de la capital".

Desde que se puso en marcha el programa en 2019 un total de 1.975 personas han pasado por esta alternativa municipal que permite compensar las sanciones por ensuciar la vía pública por hasta 20 horas de trabajos de limpieza, dependiendo de la gravedad del acto sancionado. De ellas, solo 30 personas optaron por abandonar el programa y abonar económicamente la multa con un 20% de reducción por reconocer la responsabilidad en la infracción, según informan las fuentes municipales.

El perfil mayoritario del infractor que conmuta su sanción por trabajos de limpieza responde a varón, de entre 18 y 29 años, de origen madrileño y con estudios universitarios. Y la sanción más habitual es por miccionar en la vía pública, sanción tipificada como grave y cuantificada en 751 euros.

Es el caso de Carlos (22 años) y David (23 años), dos jóvenes que compensan su multa de 750 euros por 20 horas de recogida de basuras, colillas y hojas. Ambos fueron multados hace unos meses cuando salían de fiesta. Carlos, cuenta, estaba estaba a un par de calles para llegar a casa cuando le entraron ganas de orinar. "No aguantaba, no aguantaba, así que me fui a un callejón, con la mala suerte de que llegó un coche patrulla", relata.

A David le pasó algo parecido. Cuando salía de la discoteca intentó entrar en un bar para orinar pero no le dejaron, cuenta. "Salí al sitio más recogido que había, pero vi por la cristalera la luz azul; de primeras no pensé que me fueran a multar por eso". Pero tanto a Carlos como a David le cayeron 750 de multa.

Ahora trabajan junto, limpiando la plaza de las Peñuelas, en Arganzuela. Ambos dicen estar contentos con el programa. "Me lo esperaba peor, pero la verdad que estoy contento. Fueron flexibles con mi horario de trabajo y mi jefe me dejó faltar unos días", responde Carlos. También David alaba la alternativa municipal y apoya el planteamiento del alcalde: "Ojalá se pudiera hacer esto con todas las multas porque yo no podría haber pagado ese dinero".