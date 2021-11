Mar Torres denuncia amenazas por redes y habla de una agresión: "A eso se dedica la gente en la calle, a darme palizas"

No es la primera vez que Mar Torres, novia de Froilán, denuncia amenazas en las redes de usuarios que atacan su físico o la critican por el tipo de fotos que publica. De hecho, el nieto del rey emérito ha sido uno de sus grandes apoyos en estos malos momentos y, aunque rompieron, parece que se han dado una segunda oportunidad.

Este martes, la influencer ha vuelto a hablar de los dañinos mensajes que recibe a través de Instagram, pero, además, ha asegurado que hubo un día que la cosa fue más allá y llegó a una agresión.

"Tú, Carmen de Mairena, ¿no te valió el palizón que te metieron por puta el otro día? Como vuelvas a escribir a mi marido te busco y te piso el cuello, puta mal operada", le escribió una usuaria a través de los mensajes privados.

"¡A esto se dedica la gente cuando me ve por la calle, a darme palizas!", ha escrito Mar Torres en el story en el que compartió este cruel mensaje. "A todo esto, me gustaría saber quién coño es su marido", ha añadido, haciendo ver que no entendía a qué se refería la usuaria con que estaba escribiendo a su marido.

'Stories' de Mar Torres. MARTORRESSS / INSTAGRAM

Tras compartir esta publicación, muchos de sus seguidores se han preocupado por lo grave que parecía lo sucedido, pero ella se ha encargado de aclararlo después en otro story.

"Gracias por preocuparos por mí. Yo estoy bien, esto fue hace dos meses más o menos y la Policía sabe sobre el tema", ha asegurado la pareja de Froilán. "Por supuesto, pondré esto en manos de quien tenga que ponerlo".