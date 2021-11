La alcaldesa de Santander no desvela si será candidata a la Presidencia del PP de Cantabria

A preguntas de la prensa sobre la información publicada en el periódico ABC que afirma que será la próxima presidenta del PP de Cantabria con el respaldo de Génova, la regidora no ha sido tan clara como lo fue el pasado mes de junio al ser cuestionada por el mismo asunto, cuando respondió afirmando que "es algo que ni contemplo".

Sin embargo hoy, al ser preguntada si tiene intención de presentar su candidatura al congreso regional, que se celebrará dentro de cuatro meses, ha manifestado que "no toca hablar del congreso regional" del PP, que todavía no está convocado.

Igual ha reiterado que "en este momento no toca hablar de un congreso regional en donde todavía no hay fecha, en donde no se ha abordado y en donde siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, tenemos una presidenta y corresponde a la presidenta manifestar cuándo va a ser la fecha y cuál los detalles del congreso, porque le corresponde a al PP regional convocarlo".

"¿Pero no tiene usted intención de presentarse?", han insistido los periodistas, a lo que Igual ha respondido: "No, no he contestado si tengo intención de presentarme o no".

"Lo que he contestado es que no toca ahora mismo hablar de un congreso que no sé cuándo va a ser, que no me corresponde a mí convocar ese congreso y que no sé en qué circunstancias se van a desarrollar porque no toca en este momento", ha dicho la regidora, que ha desviado las preguntas sobre su posible candidatura a la convocatoria del congreso.

"Nunca he tenido ninguna conversación sobre ningún congreso hablando de fechas, de cómo se va a plantear; corresponde al PP regional", ha insistido.

Igual ha vuelto a recordar que está "encantada" de ser la alcaldesa de Santander, si bien ha apuntado que en política "estamos todos acostumbrados a que haya muchos rumores, muchas filtraciones y también muchas opiniones. Lo que hay que saber es si las opiniones son fundadas y de quién vienen. Así que cuando vengan de mí, soy la alcaldesa de Santander y orgullosa de serlo", ha declarado.

La alcaldesa se ha pronunciado así durante una visita a las obras del centro de día que está construyendo Ampros en el Alisal.