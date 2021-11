El príncipe Carlos hace de intermediario para que Jeff Bezos haga una donación millonaria

A veces hace falta que alguien le abra los ojos a otra persona con palabras que entienda, porque si no, al vivir casi en una burbuja por su situación económica hiperprivilegiada, no se dan cuenta. Le ha ocurrido a Jeff Bezos, que después de gastarse miles de millones de dólares en pasar un rato en el espacio, ha ido a la cumbre del clima que se celebra estos días en Glasgow para decir que él, que ha estado en más allá de la atmósfera terrestre, ha visto que nos estamos cargando el planeta.

El fundador de Amazon, sin embargo, ha entendido que él quizá es parte del problema del acelerado cambio climático y, gracias a la intervención de Carlos de Inglaterra, quien ha acudido en sustitución de su madre, Isabel II, dado que los médicos le han recomendado que guarde reposo, ha decidido hacer una millonaria donación a uno de los proyectos más grandes que pueden darse en los próximos años.

Bezos, tras reunirse con el príncipe de Gales y con el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha comprometido a ayudar e impulsar la Gran Muralla Verde, una iniciativa que plantea contrarrestar la enorme desertificación del centro de África impidiendo, por su lado sur, que el desierto del Sáhara siga haciéndose más grande y plantando cerca de 20 millones de árboles y cultivos en una gran franja cuyos beneficios no solo serán climáticos sino también económicos o antimigratorios, entre otros.

Según el multimillonario, no encontramos en una "década decisiva", por lo que igualará una contribución anterior que donó a través de su Fondo Bezos para la Tierra. "Sin embargo, si no actuamos, se convertirá en la década indecisa. No podemos dejar que eso ocurra. Por favor, considérennos un aliado para esta importante causa", dijo en su intervención.

Lo más curioso es que la noche anterior, Bezos, junto a su novia, Lauren Sánchez, fueron recibidos por el heredero al trono británico para tomar el té y, según varias fuentes han asegurado al periódico Daily Mail, las palabras de Carlos de Inglaterra han acabado resultando "decisivas" para que las posturas del presidente galo y el magnate sean coincidentes.

De hecho, la propia Lauren subió a su cuenta de Instagram diversas instantáneas que se dieron en la Dumfries House (una de las residencias de la corona británica en tierras escocesas) y Jeff Bezos ha alabado que la labor de la familia real y, en especial, del príncipe de Gales, en la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestro planeta proviene desde mucho antes de que fuera algo "popular" entre "la gran mayoría" de los ciudadanos (quizá porque es mayor que la gran mayoría de ciudadanos).