Cvirus.- S'actualitza el pla antiCovid: sense mascareta en Educació Física en exterior i més interacció al pati

La Conselleria d'Educació ha informat als equips directius de la relació actualitzada de les mesures del 'Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022'.

El document s'adapta a l'actual situació epidemiològica en l'àmbit de la Comunitat i al fet que "un alt percentatge del personal docent i no docent dels centres es trobe vacunat i que també compte amb la pauta completa de vacunació una gran part de l'alumnat major de 12 anys", la qual cosa "permet flexibilitzar la distància interpersonal a l'interior de l'aula en els centres docents".

No obstant açò, adverteix el protocol, "si es produeixen canvis l'autoritat sanitària prendrà les decisions pertinents en les Zones Bàsiques de Salut que corresponguen".

Entre les novetats que s'incorporen destaca que es permetrà durant el temps de l'esbarjo la interacció a l'aire lliure entre alumnat de grups de convivència estable -els anomenats 'bambolla' que s'han establit en Infantil i Primària- d'edats similars.

En el cas de l'alumnat d'ESO, Batxillerat i FP, que no s'organitza en grups de convivència estable durant el temps d'esbarjo, es permetrà la interacció entre l'alumnat de diferents grups a l'aire lliure. Per als ensenyaments de formació de persones adultes és aplicable el previst per als ensenyaments de Secundària i FP.

Així mateix, es facilitarà a les associacions de pares i mares de l'alumnat dels centres l'accés als mateixos perquè puguen desenvolupar les activitats que els són pròpies, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i l'establit en el pla de contingència del centre educatiu corresponent.

Respecte a l'ús de la mascareta, les noves normes, consultades per Europa Press, assenyalen que no serà obligatori l'ús de la mateixa durant el desenvolupament de la classe d'Educació Física, quan aquest es realitze a l'aire lliure, tant per a l'alumnat com per al professorat.

En el cas d'alumnat, a partir de primer de Primària, que acudisca al centre sense mascareta sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic, es farà un requeriment a la família o als representants legals per a instar-los al fet que la utilitze o perquè presenten documentació que justifique la seua no utilització.

En cas de no fer-ho -continua- no es permetrà l'entrada al centre a aquest alumnat i es donarà trasllat d'aquesta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que es consideren.

CELEBRACIONS

En el capítol d'actes i celebracions en centres educatius, s'estableix que en la seua realització hauran d'adoptar-se les mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia, així com la pròpia exposició a aquests riscos. Aquest "deure de cautela i protecció serà igualment exigible a les persones i entitats titulars de qualsevol activitat o servei".

Per a açò, es vetlarà per que es complisquen les mesures generals establides enfront de la pandèmia, especialment les següents: s'han de programar entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions; es recomana que l'acte que es realitze en el recinte escolar se celebre a l'aire lliure i, en qualsevol cas, s'assegurarà una ventilació adequada; i en les instal·lacions on es desenvolupen les activitats no se superarà l'aforament previst en la normativa vigent en relació amb la Covid-19 segons el tipus d'esdeveniments.

També es limitarà en la mesura que siga possible el nombre d'assistents recomanant un nombre d'acompanyants familiars per alumne; l'ús de la mascareta de totes les persones participants de 6 i més anys serà obligat (podran prescindir els oradors que intervinguen en llocs tancats d'ús públic, durant l'ús de la paraula, si es manten, almenys, la distància de seguretat interpersonal); i les activitats que impliquen consum d'aliments o begudes hauran de complir amb les mesures pròpies dels establiments d'hoteleria i restauració vigents en el moment de la celebració.

"ESFORÇ I DEDICACIÓ"

El secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha informat de les novetats en una missiva dirigida als centres i ha aprofitat per a "agrair l'esforç i dedicació" de la comunitat educativa.

En relació amb el Pla de contingència de cada centre, comunica que no es considera necessari tornar a elaborar un nou pla ni que ho remeten a la Conselleria, sinó que bastarà amb l'aplicació de les novetats del nou protocol i fer difusió.