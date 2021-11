Cs dice que la regulación hidráulica es "una patata caliente" para el cuatripartito y pide a Ribera "compromisos"

"Yo pediría a Ribera que no venga a hacerse la foto como fue a Andorra", ha planteado Pérez Calvo para añadir: "No queremos equívocos, no queremos ambigüedades", exigiendo a la ministra que no hable "en politiqués" y asuma compromisos.

Pérez Calvo ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expresado que la reunión de la Comisión del Pacto del Agua "llega tarde, pero al menos llega", y ha recordado que Cs ya solicitó que se celebrara este encuentro en febrero de 2020 para que "todas las partes implicadas se pudieran sentar y hablar" para determinar "si hay que adecuar el Pacto a la nueva realidad ambiental".

El también portavoz de Cs en el Parlamento autonómico ha considerado que la Mesa del Agua de Aragón ha tenido una tónica de "inactividad", sin aprobar resoluciones "trascendentes", de forma que "la mayoría de los problemas siguen estando ahí".

"Cojamos el toro por los cuernos", ha exigido Pérez Calvo, quien ha aseverado que "no se deben tocar los consensos" y se debe trabajar "con espíritu de unidad, tratando de buscar los mayores acuerdos posibles". Ha manifestado que "no hay que tocar las grandes obras".

Ha recordado que la reunión de esta tarde se produce cuandos se encuentran en fase de información pública los planes hidrológicos del Ebro (2022-2027), del Júcar y el Tajo, a lo que se suman las sentencias recientes sobre los proyectos de los embalses de Mularroya y Biscarrués, por lo que hay "un poco de confusión e incertidumbre".

Además, el proyecto de Plan Hidrológico del Ebro de tercer ciclo solo mantiene, entre las grandes obras, las de Yesa, Mularroya y Almudévar, elimina más de 30 actuaciones y obliga, de esta forma, a revisar la regulación de entre 4.000 y 5.000 hectómetros cúbicos, además de que se descartan obras de regulación en el río Gállego, que deberían garantizar los riegos de Monegros y el llenado de Almudévar, que "están en el aire". Ha urgido al Gobierno regional a defender "con uñas y dientes" las obras del Pacto del Agua.

Ha agregado que los Presupuestos Generales del Estado "apenas se acuerdan de estas obras" y que "no se contempla" la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos de agua que recoge el Estatuto de Autonomía.

Por otra parte, Pérez Calvo ha avanzado que Cs defenderá, en la sesión plenaria de las Cortes, este jueves, una proposición no de ley para evitar "confusiones y ambigüedades" y pedir al Gobierno de España que establezca un calendario de reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua para que haya encuentros periódicos, también que la Mesa del Agua de Aragón cuente con la Iniciativa Social de Mediación.