Andrés Lima impacta en La Rambleta de València amb 'Shock 1' i 'Shock 2'

Es tracta de dos produccions del Centre Dramàtic Nacional i Check-in Producciones. Les dos peces estan dirigides per Lima, Premi Nacional de Teatre (2019), qui també firma els textos amb els dramaturgs Albert Boronat, Juan Cavestany i Juan Mayorga.

A més, el repartiment compta amb Antonio Durán 'Morris', Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Willy Toledo, Juan Vinuesa, Esteban Meloni i Alba Flores.

'Shock 1 (El Cóndor y el Puma)' naix com a resultat de la investigació teatral sobre un fet històric, el del colp d'estat a Xile, 1977, del general Pinochet contra el govern de Salvador Allende.

Proposa "un teatre documental on es representa la història, però per a reconéixer-la des de l'emoció". "Hi ha una dosi d'informació important en l'obra, "però sobretot ens interessa l'emoció de tota aquesta història. L'acció en el teatre s'expressa a través de l'emoció, ja siga artística o vivencial", expressen els seus creadors.

Amb 'Shock 1 (El Cóndor y el Puma)', Lima va guanyar el seu cinqué Premi Max a la millor direcció en 2020. L'espectacle també va ser guardonat pel millor disseny d'espai escènic (Beatriz Sanjuan) i nominat com a millor espectacle de teatre.

GUERRA D'IRAQ

Per la seua banda, 'Shock 2 (La tormenta y la guerra)' comença on va acabar 'Shock 1', en els anys 80, i culmina en el primer gran impacte traumàtic del segle XXI: la guerra d'Iraq.

El muntatge està basat en textos de la periodista especialitzada en informació internacional i Drets Humans, Olga Rodríguez, i la directora i productora de cinema documental, Alba Sotorra.

"El teatre és emoció, és ritme, és harmonia i eixa és la nostra proposta, la nostra manera de mirar, de fer-nos preguntes. El periodisme és crítica, és document, és reflexió, és una altra forma de mirar, és també un espill com ho és el teatre. La mescla dels dos és Shock", conclouen.