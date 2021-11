El BOE publica la proposta de la UPV per a situar en coberts del port de Gandia un laboratori d'hidro acústica

Així, el BOE publica la sol·licitud de la UPV per a ocupar els Embulls Fruiters 6, 7 i 8, béns de domini públic portuari, de Gandia. L'Autoritat Portuària de València ha cedit aquests espais, amb una superfície aproximada de 930 metres quadrats, perquè la UPV puga ampliar les instal·lacions dedicades a la investigació marina.

En ells se situaran mòduls prefabricats per a albergar un laboratori d'hidro acústica per un termini de deu anys, ha detallat l'APV. Des de 2010, els coberts del port de Gandia compten amb una Unitat Mixta de I+D+i creada per l'Institut Español d'Oceanografia (IEO) i la UPV.

Aquesta unitat de tecnologia per a Estudis Marítims desenvolupa plans, projectes i actuacions conjuntes amb l'objectiu de promoure l'oceanografia, el medi ambient marí i l'ús eficient i sostenible dels recursos pesquers i aqüícoles, ha agregat l'APV.