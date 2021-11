Los expertos, sobre el plan para subir las cotizaciones y llenar la 'hucha de las pensiones: "Se está empezando la casa por el tejado"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto a los agentes sociales un incremento de 0,5 puntos al menos hasta 2030 en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan trabajadores y empresas que tendrá por objetivo recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como 'hucha de las pensiones'.

El Gobierno pretende recaudar con la medida unos 1.000 millones de euros más al año. En el caso de los mileuristas, el cálculo del Ejecutivo es que les supondrá pagar unos cinco euros más.

La elección de la fecha obedece a que el Ejecutivo considera que a partir de 2030 puede producirse una "desviación de gasto" como consecuencia de la jubilación de la llamada generación del 'baby boom', las personas nacidas entre 1957 y 1977, periodo en el que en España nacieron 14 millones de bebés, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Lo que hemos planteado en la mesa de diálogo social es poner en marcha un mecanismo contingente y temporal, que se activaría únicamente si se aprecia una desviación del gasto en pensiones, es decir: si las medidas que hemos planteado y las que se puedan aprobar no tienen el efecto previsto, o si hay una crisis económica o algo imprevisto", han explicado desde el Ministerio de Escrivá, que, no obstante, ha aclarado que ese incremento todavía no está decidido.

¿Te parece bien subir las cotizaciones para llenar la hucha de las pensiones? Sí. No. No tengo opinión al respecto.

"Harían falta 60 años para volver a niveles de hace una década"

Expertos en el sistema español de pensiones consultados por 20minutos no ven con malos ojos una medida que califican de "moderada" pero que consideran que será "insuficiente" para recuperar la relevancia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2011, la 'hucha de las pensiones' llegó a acumular 66.815 millones de euros frente a los 2.138 con los que cerró 2020, según el último informe anual sobre el mecanismo remitido al Congreso de los Diputados. "Harían falta 60 años para volver a niveles de hace una década", señalan.

"Si no concluyen el proceso de reforma de las pensiones para los próximos 20 o 30 años, esta propuesta tampoco tendrá un efecto significativo. Se está empezando la casa por el tejado", opina Santos Miguel Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Habría que dotar al sistema de mecanismos automáticos y simétricos que nos permitan hacer cambios y decidir sobre los recursos estructurales"

José Antonio Herce Loris, consultor en longevidad y pensiones en LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions), considera, por su parte, que está bien "lanzar el diálogo" pero afirma que los 1.000 millones que el Ejecutivo calcula recaudar no serán suficientes para la "digestión" de la generación del 'baby boom', por lo que la medida está más encaminada a "pagar el déficit" del sistema.

Loris cree que en el tema de las pensiones hay que ir haciendo ajustes constantemente debido a que "no hay ninguna reforma definitiva porque siempre vamos a rebufo de la realidad demográfica y productiva del país". "Habría que dotar al sistema de mecanismos automáticos y simétricos que nos permitan hacer cambios y decidir sobre los recursos estructurales. Es un proceso permanente", explica.

Para Ruesga, en lugar subir de la cotización, resultaría más efectivo para la recaudación aumentar otros impuestos generales que este impuesto al trabajo. "Sería más conveniente actuar sobre los impuestos que gravan la riqueza (como Sucesiones y Donaciones) porque operan sobre un mecanismo de redistribución. Tiene más sentido en el contexto de nuestro sistema de pensiones, que está basado en la solidaridad entre las personas", asegura.

"Otra posibilidad que se había planteado para aumentar la recaudación era subir las bases máximas de cotización. Hay estimaciones que hablan de que supondría una recaudación de entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales. Imagino que esta propuesta se ha encontrado con una resistencia importante de las categorías más altas, que tienen más capacidad de presionar al Gobierno que las capas bajas", concluye.

Pese a la propuesta del Gobierno, la reunión de la mesa de diálogo social que ha tenido lugar este martes se ha cerrado sin acuerdo. El Ministerio ha emplazado a los agentes sociales a reunirse de nuevo el lunes 8 de noviembre.