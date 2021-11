Atur.- Nomdedéu atribueix les xifres al fi de les restriccions i adverteix d'un efecte negatiu en zones turístiques

Per eixa raó, "la Generalitat i Labora (servei valencià d'ocupació) no escatimaran esforços per a fer que les polítiques d'ocupació arriben a totes aquelles persones que més ho necessiten", assevera a través d'un comunicat.

Durant el mes passat, l'atur va baixar a la Comunitat en un total de 2.542 persones (-0,6%), amb el que el nombre total d'aturats es va situar en 420.359 al tancament d'octubre, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball.

Per a Nomdedéu, són dades que reflecteixen la consolidació de la recuperació del mercat de treball a la Comunitat Valenciana "en un mes que acostuma a ser normalment negatiu".

Destaca especialment que la Comunitat és la segona autonomia on més ha crescut l'afiliació a la Seguretat Social (+39.411 persones), la qual cosa implica que és la regió on més llocs de treball efectius s'han creat. "A més, som la quarta autonomia on més s'ha reduït la desocupació", subratlla.

El responsable d'Ocupació recorda que just aquesta última setmana es va presentar el pla Laborant, un programa que suposarà una inversió de més de huit milions d'euros destinats a millorar i modernitzar les instal·lacions de Labora i a formar a 430.000 persones.

Per sectors, ressalta que l'atur es va reduir a l'octubre en tots, sobretot en l'agrícola (-5,33%) i en la construcció (-1,9%). I per zones, va baixar en 30 de les 34 comarques valencianes.