La codicia y el egoísmo de Antonio David Flores han arrastrado a su hija Rocío Flores, según Jorge Javier Vázquez

En el enésimo capítulo de la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno, Jorge Javier Vázquez ha querido dar su opinión personal respecto a los últimos movimientos del ex guardia civil.

"Primero sale la hija hablando en Ana Rosa, descompuesta y al borde mismo de la desesperación. Y luego ya, caldeado el ambiente, aparece el 'penas' y en una callejera rueda de prensa sin preguntas confirma su separación", comenta en Lecturas el presentador de Sálvame sobre el pasado viernes, día en el que Antonio David rompió su silencio.

"La culpa, como viene siendo habitual en las manifestaciones del 'penas', la tienen todos menos él. Porque el 'penas' es de los que habla de culpas, de buenos y de malos. A su leal entender nos hemos levantado los últimos meses pensando en cómo acabar con su matrimonio. Victimismo de manual. Argumentos infumables. La misma historia que lleva vendiéndonos desde hace muchos años, aunque ahora cada vez se la compran menos. Pero vamos, que ante mi asombro, todavía hay gente que le sigue comprando la moto", argumenta el también actor.

Entonces, Vázquez centra su crítica en Rocío Flores. "Después de su penosa rueda de prensa callejera su hija, a lágrima viva, se manifiesta con voz entrecortada: "¡Para que luego digan! ¡Mi padre no ha cobrado, lo ha hecho gratis!". A ver, cariño, lo ha hecho gratis porque no hay medio que pague por sus declaraciones. Y luego, tu padre no da puntada sin hilo: le confirma la separación a la productora en la que trabajas, que hay que seguir cuidando el negocio y protegiendo el único sueldo que entra en casa. Negros nubarrones se ciernen sobre el 'penas'", escribe.

"No descartemos que a Olga se le hinchen las narices y hable de su matrimonio. Aunque esto aún no lo tengo claro"

El comunicador vuelve a centrar el tiro en Antonio David, sin dejar de lado a su hija mayor. "Dudo que profesionalmente remonte. Pero es que su egoísmo y su codicia han arrastrado también a su hija, que en cada intervención televisiva aparece más antipática y más soberbia pese a que lo que esté contando sea un auténtico drama. Rocío Flores, que antes conquistaba por su vulnerabilidad, ahora echa 'p'atrás' por lo sobrada que va. Y la cosa todavía puede ir a peor".

En cuanto a la actitud de Olga Moreno, asegura: "No descartemos que a Olga se le hinchen las narices y hable de su matrimonio. Aunque esto aún no lo tengo claro. Ha sido mucho tiempo protegiendo el negocio –familia feliz unida ante la adversidad– como para echarlo a perder por un calentón. Pero alguien tendrá que explicarles a aquellos que veneraban a esta familia ideal que han sido estafados por un buen puñado de euros".