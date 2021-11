Un nou simulador de pandèmies ajuda a preveure la seua evolució en diferents escenaris epidemiològics

El sistema, denominat Loimos, s'ha desenvolupat en el context de la Covid-19 i els seus resultats se centren en el virus SARS-CoV-2, encara que podrien aplicar-se a l'estudi d'altres pandèmies. El treball apareix publicat en la revista 'microLife'.

Loimos ha sigut desenvolupat per equips d'investigació de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, el grup Biologia i Evolució de Microorganismes de l'Institut Ramón y Cajal d'Investigació Sanitària (IRYCIS) Madrid, el CIBER en Epidemiologia i Salut Pública, la Fundació Fisabio, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'Hospital General Universitari de València, l'Hospital Universitari la Paz de Madrid i l'empresa Biotechvana, situada en el Parc Científic de la Universitat de València.

"Podem dibuixar múltiples escenaris, plantejar totes les preguntes i hipòtesis que vulguem i predir els seus efectes. Açò ajuda moltíssim a decidir quines mesures prendre, a establir aquelles que resulten més efectives per a evitar o almenys limitar la propagació del virus", destaca, en un comunicat, l'investigador del grup Alfa-Vrain de la Universitat Politècnica de València, José M. Sempere.

El sistema es basa en models de computació amb membranes, que permeten dissenyar de forma virtual el comportament de virus en diversos entorns, condicions i nivells de gravetat.

"Aquests models reprodueixen els virus i les seues interaccions amb un nivell de detall sense precedents. D'aquesta forma, podem avaluar i predir la incidència d'un virus en un barri, en una ciutat o en un país, sota diferents situacions, i observar la seua evolució a curt, mitjà i llarg termini", explica Sempere.

"L'important és que se simulen baix determinats supòsits -per exemple, diversos tipus de mesures preventives- i s'avalua la taxa d'infecció i la seua variació amb el temps en la població. Òbviament, si els supòsits canvien, podrien canviar els efectes del virus. Disposar d'una ferramenta com la qual ací s'ha desenvolupat és molt rellevant, perquè pot ajudar a proposar mesures efectives contra l'expansió d'aquesta epidèmia per part del virus i, per extensió, de qualsevol un altre patogen", afig Andrés Moya, catedràtic de Genètica de la Universitat de València i investigador en l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio-UV/CSIC) i en Fisabio.

Loimos és, a més, un model amb diferents nivells jeràrquics que interactuen entre si, a diferència d'altres utilitzats fins avui. D'aquesta manera, només el fet de modificar un paràmetre d'aquests nivells permet veure els efectes en aquest nivell i en tots els altres.

"Per exemple, podríem augmentar en el model el període en què el virus pot produir contagis i veure com afectaria açò a la quantitat de gent que va a treballar", apunta Marcelino Campos, investigador també del grup Alfa-Institut Vrain de la Universitat Politècnica de València.

IMMUNITAT ADQUIRIDA

Entre altres variables, Loimos incorpora el tipus d'infeccions, el grau d'immunitat adquirida o el període i índexs de contagi; permet definir diferents valors segons la zona i el rang d'edat de la persona infectada o la mecànica de la infecció.

Per a la seua validació, l'equip d'investigadors va aplicar Loimos en una ciutat tipus europea -fictícia- de poc més de 10.000 habitants, i va reproduir la dinàmica de l'epidèmia i els efectes de la immunitat sobre la transmissió del virus SARS-CoV-2 en diferents franges d'edat.

El model va predir les conseqüències de retardar l'adopció d'intervencions no farmacèutiques entre 15 i 45 dies després dels primers casos notificats i l'efecte d'eixes intervencions sobre les taxes d'infecció i mortalitat. Els investigadors també van simular intervencions no farmacèutiques per a reduir els contagis en tres nivells diferents: un 20%, un 50% i un 80%.

Una altra de les conclusions més rellevants va ser la comprovació de la importància de centrar els primers esforços en la gent més sensible i de major edat. "Si quan comencen els contagis s'aïlla a la gent més sensible i de major edat, s'aconsegueixen frenar una mica, però on més es nota és en els recursos sanitaris utilitzats i en la mortalitat, doncs aquestes persones són les que té una major probabilitat de patir pitjors símptomes si s'infecten", afig Campos.

Actualment, l'equip treballa en la incorporació -i simulació en el model- de la incidència de noves variants en el període de vacunació.