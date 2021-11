Los tres escritores detrás de Carmen Mola presentan la novela de la polémica esta noche en 'El Hormiguero'

Hoy miércoles visita El Hormiguero la escritora Carmen Mola, lo que no sería en exceso novedoso si no fuera porque Carmen Mola no es una escritora, sino tres escritores, Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz.

Carmen Mola lleva publicando libros desde 2018, pero no fue hasta que su novela La Bestia ganó el Premio Planeta de este año cuando se supo quiénes estaban detrás de ese pseudónimo.

Ahora, esos tres autores acuden a El Hormiguero, donde serán entrevistados por Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas, que previsiblemente les preguntarán por la polémica causada a tenor de usar el nombre de una mujer para publicar sus obras.

La Bestia se publica mañana 4 de noviembre envuelta entre la polémica y la curiosidad por el contenido que se alzó con el prestigioso Premio Planeta.