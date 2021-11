'The River Tour', la gira de presentación del nuevo álbum de Morgan, visitará València el 15 de enero

20M EP

NOTICIA

La banda de rock Morgan inicia este jueves 4 de noviembre la gira de presentación por España de su nuevo álbum 'The River and the Stone', bajo el nombre 'The River Tour', con parada en 14 ciudades españolas, según ha dado a conocer la promotora.