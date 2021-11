La Comunitat, per turisme i inversions a Londres

La Generalitat està preparant una Setmana valenciana a Londres per al primer semestre del pròxim any amb la qual buscarà promocionar les inversions i el turisme de la Comunitat en la capital britànica, així com presentar accions en matèria cultural.

Així ho va avançar ahir el cap del Consell, Ximo Puig, en la segona i última jornada de visita a la fira World Travel Market (WTM), on va explicar que en aquest «seminari de l'economia valenciana» es promocionaran sectors com el del calçat, el de la ceràmica i l'agroalimentari. També es buscarà l'atracció d'inversions i participaran empreses ja instal·lades en la Comunitat Valenciana. Puig també va remarcar que hi haurà promoció cultural, aprofitant l'estirada de l'exposició de Sorolla a Londres.

El president va reivindicar que la relació entre la Comunitat Valenciana i el Regne Unit és «fonamental» i que, després del brexit i la pandèmia, han de «resituar-se». En aquest sentit, va destacar el dinamisme de les exportacions de la Comunitat Valenciana al Regne Unit, que van créixer un 6,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

També va subratllar la importància de Gran Bretanya com a soci comercial. En concret, les exportacions al mercat britànic representen el 12% de les espanyoles, i la valenciana és la quarta comunitat que més exporta. A més, les exportacions de productes ceràmics suposen el 90% de les espanyoles i les de fruites, el 28%. D'altra banda, el Regne Unit suposa quasi el 7% de les exportacions totals de la Comunitat, i en 2020 va ser el cinqué mercat de les exportacions valencianes, per darrere d'Alemanya, França, els EUA i Itàlia.

En eixe exercici, 1.186 empreses valencianes van exportar de forma regular al Regne Unit, enfront de les 1.174 de 2019, cosa que significa que, l'any de la pandèmia, es va aconseguir mantindre i fins i tot incrementar lleugerament la base exportadora.

En l'àmbit turístic, els turoperadors britànics esperen aconseguir en 2022 un volum de negoci que «establisca un paral·lelisme» amb el de 2019 en la Comunitat Valenciana, segons va afirmar Puig. L'últim any abans de la pandèmia «va ser el de major creixement del turisme en la Comunitat Valenciana», va afirmar. «Si la situació de la pandèmia evoluciona favorablement, ells tenen perspectives que el 2022 serà semblant a l'any 2019», va indicar. No obstant això, el president de la Generalitat va insistir que la pandèmia encara no està superada i va alertar que el turisme britànic és «molt sensible a les qüestions relacionades amb la inflació i altres derivades econòmiques».

Castelló com a via d'entrada

El conseller de Política Territorial, Arcadi España, també ha promocionat l'aeroport de Castelló com a porta d'entrada per al turisme britànic. Espanya ha traslladat a agents del Regne Unit amb la previsió que puguen operar en 2022 cinc vols setmanals amb Londres.