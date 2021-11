El caluroso mensaje de Carlos Sobera para Ana Rosa Quintana desde 'Secret Story': "Esto se pasa, mucho amor"

Este martes, Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera. El presentador no dejó pasar la oportunidad de recordar la noticia del día, que Ana Rosa Quintana se retira durante un tiempo de la televisión para centrar sus esfuerzos en tratar el cáncer de mama que padece.

Así, el presentador le lanzó un afectuoso mensaje de parte tanto de él como de Zeppelin, la productora del reality: "Queremos mandarle un mensaje de amor de parte de Mediaset, del equipo y la productora Zeppelin a una persona maravillosa como es Ana Rosa Quintana, que hoy deja el programa durante un tiempecito, muy poco, porque enseguida volverá como nosotros", comenzó.

Después, el también presentador de First Dates aseveró sus predicciones positivas sobre la comunicadora, dando por hecho que volverá pronto a dar guerra. "Te queremos mucho, sabemos que te vas a mejorar enseguida. Esto se pasa y tú lo vas a conseguir, como mucha otra gente. Un beso enorme y mucho amor", concluyó.

Esto se suma a los miles de mensajes de apoyo y de fuerza que recibió la presentadora a lo largo de este martes, tanto de compañeros del mundo de la comunicación como de otros sectores. Especialmente comentado fueron las palabras de la locutora Julia Otero, quien superó la enfermedad recientemente.

"La montaña parece muy alta, querida Ana Rosa. Y lo es, pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida", escribió Otero desde su cuenta de Twitter.

Una energía positiva ue se transmitió en las propias palabras de Quintana al anunciar su retirada temporal: "Sé que me voy a curar. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", dijo desde su lugar de trabajo durante tantos años, El programa de AR.